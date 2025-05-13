出道才4個多月...男團「受邀當韓團嘉賓」　看到嘴巴開開被震撼

記者蔡琛儀／台北報導

以《原子少年2》冠軍團之姿於去年12月底出道的F.F.O，由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士、至琦組成，終於推出首張專輯《Future For One》，在預購期間便衝上博客來即時和週榜雙冠軍，F.F.O感謝表示：「真的很榮幸，沒想到能在小時候買專輯的平台上看到自己的專輯，我們會繼續努力！」

▲《原子少年2》冠軍男團F.F.O推出首張專輯《Future For One》。（圖／踢帕娛樂提供）

F.F.O平均年齡僅有18歲，賽後發行出道單曲〈腦袋漂流記〉，歷經半年帶著出道單曲MV和首張專輯《Future For One》強勢登場，還完成人生首支MV作品，近來更獲邀擔任韓團前輩ROCKY和師兄FEniX的演唱會嘉賓，跟著前輩挑戰大舞台，他們自信表示：「當然會緊張，但我們準備好了！」

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小新看到ROCKY的演出，督促自己要更有自信；加藤琉士則被ROCKY的個人魅力吸引；勝銘也興奮表示：「這一次可以跟ROCKY前輩一起演出也是一種學習，我永遠不會忘記。」俊希從彩排時就認真觀摩，看到專業的團隊和演出，收穫滿滿！至琦也笑說看到驚呆，「我們在彩排的時候看ROCKY前輩，完完全全是嘴巴開開的看到結束，前輩真的太厲害了，在跳舞那麼強的前提下，還可以唱的那麼穩又好聽 是我們值得嚮往的對象。」

▲F.F.O出道以來動作頻頻。（圖／踢帕娛樂提供）

F.F.O出道後的第一支MV作品〈腦袋漂流記〉，唱出初戀時青澀的心境，鈞嘉覺得MV相當可愛，每個成員都有自己的顏色，感覺很像在拍電影《腦筋急轉彎》，且他在拍攝時，被導演交代要狂搖櫃子，太過投入的他一直把美術組製作的按鈕弄壞，搞笑自封：「我是道具破壞王。」彥旭在開拍前相當緊張，但因為夥伴們在讓他感到安心，其中有一幕要大家一起吃零食，也讓他印象深刻，「過程中最難忘的就是拍MV可以吃零食，因為設定剛好是吃東西所以很開心。」