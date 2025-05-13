李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

圖文／鏡週刊

之前本刊爆出李唯楓找人投資自己的麻辣燙事業，結果鬧出「空手套白狼」的股東糾紛，除了店已關、後續工作因此事而停擺，也傳經紀公司一度想冷凍他。沒想到如今本刊再接獲可靠消息，李唯楓一直否認是老婆的女友Min，確實曾經是他的老婆，而且更勁爆的是，12號簽字後已經變成前妻了。

日前消息來源向本刊透露，李唯楓因心情不好找人聊天，結果傾訴到數度哽咽，更邊苦笑邊自嘲：「人生要有多諷刺，就有多諷刺。」不管是公事或私事，都讓李唯楓陷入困境，因為Min已向他提出離婚，重點是當初為何不承認已是人夫？也是老婆交代的。

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▲李唯楓（左）與Min（右）交往後，偶爾會在IG上曬恩愛。 （翻攝自mmtsai IG）

於是李唯楓乖乖聽話，外界再三逼問，他也心中惦記著Min吩咐「不要承認已婚」；沒想到遵從指示，卻落得「被離婚」的下場；不過另有消息透露，一切主要是李唯楓咎由自取，比如前年，號稱李唯楓砸兩千多萬元買的預售屋，根本是女方家「資助」的，該房成了小倆口的新房，不過，隨著同居生活久了，夫妻間的摩擦也變多。

據傳，有時候李唯楓對Min的態度太過於大男人，會當著所有人的面罵她的不是，完全不給女方面子；怨氣累積久了，Min也難以忍受，何況，她在自己的事業上還是一位能獨當一面的女強人，無需靠李唯楓過活。就在四月中，當李唯楓身處空手套白狼的風暴中，Min不願再和他維持婚姻，因此提出了離婚，甚至一條條清算李唯楓的不是，包括「你住這麼久都不分擔家用」「洗衣服、掃地，家事都不用你做」，到最後更直言：「你在家，我不想回去！」

▲李唯楓（左圖）和Min（右圖）熱戀時，數度在IG留下一同到國內外旅遊的蹤跡。（翻攝自李唯楓、mmtsai IG)

除此之外更狠的是， Min譙李唯楓：「我沒辦法和你在同一個空間，我覺得很噁心。」到最後更直接談判分產問題；Min的一句句嫌棄，對李唯楓而言都是千刀萬剮。在提出離婚後，隨後Min更在IG上寫：「在2025年做了一個重大決定，證明了我不只會剁手買東西，還會剁掉人生的一些選擇，人生是一段旅程，每個階段都有不同的風景和選擇，我還是原來的我，只是人生patch （程式修補）更新了一下。」

翻看著手機裡的訊息，李唯楓和友人傾訴心情時，眼裡滿是淚水，哽咽透露四月底被轟出家門後，現在只能暫時租個小套房勉強過日子，未來的事業至今也不明，最後也對因投資失利而失婚的朋友說：「我終於知道你的苦了。」



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