小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍啦啦隊小龍女成員李芷霖（霖霖）繼去年被爆與CBA天津男籃球星林庭謙交往期間疑遭劈腿，並被外界指控是「恐怖情人」，甚至遭傳向對方索討高達6000萬的「青春補償費」後，10日又突被爆料當小三介入婚姻，還曝光了疑似對話截圖與大尺度私密照片，面對指控，李芷霖透過公司否認後，於11日深夜發布4點聲明，強調將提供佐證資料自清，親自對外說明來龍去脈，堅稱「絕無當小三」一事，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前男友林庭謙。

▲李芷霖發布聲明。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

李芷霖在聲明中表示，針對匿名網友所散播的「小三謠言」，她花時間整理證據、釐清思緒，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」。針對網路上流傳的支付寶與淘寶截圖，她指出紀錄皆為偽造。她的支付寶轉帳紀錄中，只有林庭謙的轉帳紀錄，且用途是對方希望她搬出去住以方便約會，紀錄與網路指控完全不符，至於淘寶購物記錄，她則回應「我從未購買過該些物品，也沒有收過」。

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▲李芷霖指出爆料內容多為造假，私密照則是前男友拍攝，不清楚為何外流。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

最具爭議的私密照部分，李芷霖坦承該照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時即要求刪除，未料卻出現在這次的爆料中，並被包裝進虛構對話內成為抹黑工具。她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告，也想提醒大家不要輕易信任任何人拍下私密照片，因為你不知道未來會如何被使用。」

此外，她也再度提及過去被誣指索討6000萬分手費的事件，強調LINE對話被篡改，原本是林庭謙承認劈腿的對話，卻被改造成她提出鉅額補償要求。她已將原始對話與偽造對話一併提供佐證，並向警方報案。

李芷霖在文末表示：「在一段曾經認真付出的感情結束幾年後，還要面對這種程度的惡意攻擊，誰都不願意遇上這樣的抹黑。我會把法律行動交給律師處理，同時也會努力調適自己的情緒，繼續好好工作與生活。」此番聲明一出，也讓不少粉絲留言力挺，希望她早日走出風波。