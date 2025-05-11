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《我是歌手4》韓星黃致列來台開唱　「母親節前夕」致敬前輩具俊曄

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌王黃致列2016年參加陸綜《我是歌手4》暴紅，他10、11日連續兩天在台開唱，透過酷龍的歌曲〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉致敬前輩具俊曄，母親節前夕送上誠意十足的禮物。而他在演唱會上多首中文歌中文歌〈老鼠愛大米〉、〈小幸運〉等，咬字清楚令粉絲驚喜萬分，整個會場變成大型KTV現場。

▲▼ 《我是歌手4》韓星黃致列來台開唱　「母親節前夕」致敬前輩具俊曄。（圖／讀者提供）

▲黃致列10日在台灣開唱。（圖／讀者提供）

黃致列10、11日連續兩天在台北開唱，一開場便帶來新專輯主打歌〈Regret〉，全場驚喜尖叫，他也嘴甜撩粉「你們好漂亮」，逗得歌迷心花怒放，就連他拿起毛巾擦汗時，台下也引起震耳的尖叫聲，他笑喊「大家都喜歡我擦過汗的毛巾， 待會要洗過才能用喔！」連丟了三條毛巾到台下，「怎麼大家喜歡毛巾比過喜歡我唱歌？」

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▲▼ 《我是歌手4》韓星黃致列來台開唱　「母親節前夕」致敬前輩具俊曄。（圖／讀者提供）

▲黃致列來台不斷撩妹。（圖／讀者提供）

氣氛火熱到黃致列狂爆汗，粉絲則見狀大喊「脫掉」，他在唱完〈all my days〉 後作勢要脫掉，邊擦汗還邊撩妹「流很多汗，脫衣服」、「所有的日子都想跟你在一起」，用歌詞對粉絲告白。

▲▼ 《我是歌手4》韓星黃致列來台開唱　「母親節前夕」致敬前輩具俊曄。（圖／讀者提供）

▲黃致列致敬唱跳具俊曄的舞曲。（圖／讀者提供）

演唱會接近尾聲時，黃致列再度唱快歌，連著三首舞曲〈Before Sadness comes〉、 〈Kung dda ri Sha bah rah〉、〈To You〉等，其中 〈Kung dda ri Sha bah rah〉是大S的老公具俊曄的雙人團酷龍之歌，當年在台灣同樣紅遍大街小巷，他向前輩致敬，全場粉絲和他一起律動，在演唱會的最後，HIGH到最高點。最後他與粉絲約定11日再見，Legacy Max信義劇場下午五點還有一場演出。

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