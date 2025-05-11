温嵐無預警現身夜店！　「全場激動嗨跳」預告：還會再出巡

▲ 温嵐無預警現身夜店狂歡。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

温嵐7月19日將在Legacy TERA舉辦《嵐趴踢 Landy’s Party》，相隔13年未於台北舉辦專場，温嵐顯得十分期待，日前（9日）深夜更無預警現身台北夜店，並播送新歌〈一個吻的時間〉與在場的觀眾們一起熱舞，温嵐笑說：「沒想到新歌這麼多人會跳，」並笑說這次突襲算是「嵐趴踢」的暖身，表示未來一有興致或時間有機會再「出巡」看看大家在玩什麼，也期待屆時的演唱會能與新朋友、老朋友們在現場狂歡。

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▲▼ 温嵐和全場一同嗨跳。（圖／華納音樂提供）



温嵐近來正如火如荼的規劃演出節目，喜歡跟好友們一起唱歌、跳舞的温嵐，也「劇透」表示：「7月是我的生日月，一開始是想要跟歌迷朋友們一起慶生，接著就跟同事們說不如把演唱會當成辦派對，所以這次演唱會會準備很多讓大家一起能跟著唱、跟著跳的環節，希望每個人都能盡興！」

平時工作空檔就會與朋友們相約小聚的温嵐，在一陣與經紀人的突發奇想後，在上週五(5/9)與經紀人及同事們無預警現身夜店，當主持人隆重為大家介紹温嵐的登場時，現場也隨機播放了新歌〈一個吻的時間〉，沒想到音樂一出現，竟然現場有的觀眾就跳了起來，讓温嵐又驚又喜，也在台上跟著熱舞！温嵐笑說：「沒想有個老外居然知道我的歌，而且夜店的俊男美女還會跳！ 真的好開心！」

經過夜店突襲，温嵐笑說：「以後有機會真的會想多出門看看大家在玩什麼，這次的感覺很像是『嵐趴踢』的暖身。」此外，她也笑說近來最苦惱的事即是曲目的取捨：「斷捨很難，我想唱自己陪伴大家的歌又想唱別人的歌。不過這一定會是一個讓大家還有我自己很難忘的Party！」

