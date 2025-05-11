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《認哥》李常敏交往3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李常敏（이상민，常譯為李尚敏）是節目《認識的哥哥》固定班底之一，4月底證實再婚，妻子是圈外人，但詳細交往並未對外中開。直到近日，他出演《認識的哥哥》，首度交代兩人交往短短3個月就閃婚，他對女方一見鐘情，「她太美了，（外貌）是可以當明星的程度。」

▲▼《認哥》李常敏交往3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼李常敏首度公開與妻子交往的細節，兩人交往3個月閃電再婚。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《認哥》李常敏首度公開與妻子交往的細節，兩人3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星。（圖／翻攝自JTBC）

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李常敏首度在節目上公開與妻子相遇的過程，他2024年7、8月左右認識女方，「去年就只是知道彼此的關係，但不是會聯絡的關係，確實是我一見鍾情，她太美了，我覺得她的（外貌）是可以當明星的程度」，職業關係主動遞上名片，才牽起了彼此的緣分。

兩人正式交往在1月，李常敏因職業倦怠陷入低潮，主動打給了心儀的妻子，沒想到妻子當時也接電話，於是在密集的聯絡下，兩人確認了關係。他很確信「妻子就是對的人，如果不是她，感覺我這輩子都不會結婚了」，於是兩人短短交往3個月許下終生，他宣布再婚的同時登記結婚。

▲▼《認哥》李常敏交往3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼李常敏早在節目上告白等待女友。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《認哥》李常敏交往3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星。（圖／翻攝自JTBC）

李常敏也透露，早就在節目上埋伏筆告白「妳是我這輩子會愛一輩子的人，妳在哪裡，我會等妳，請妳在今年內走向我。」當時觀眾都以為是他的假想對象，但其實是在跟未婚妻表白，盼望老婆接受他的心意，而兩人不辦婚禮其實是妻子的要求，妻子只是一般上班族，他選擇尊重。

▲▼《認哥》李常敏交往3個月閃電再婚　對妻子一見鐘情：她太美了，該去當明星。（圖／翻攝自JTBC）

▲李常敏再婚震驚演藝圈。（圖／翻攝自JTBC）

李常敏第一段婚姻於2005年劃下句點，當時只維持了短短1年，此後20年他沒再對外公開感情私事，沒想到，4月突傳來結婚喜訊，令歌迷又驚又喜，給予滿滿祝福，希望他接下來的日子都很幸福。

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李常敏, 認識的哥哥, 李尚敏

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