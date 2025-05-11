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麻衣哭了！母親節收兒暖心卡片　謝媽陪他「做這事」追夢

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▲麻衣收到兒子的親筆卡片，原本笑說擔心被兒子爆料，唸完卡片不禁紅了眼眶。（鏡藝宏海提供）

圖文／鏡週刊

日籍女星佐藤麻衣獨自撫養9歲兒子，今年母親節，她收到了一份最珍貴的禮物——來自9歲兒子的親筆卡片。卡片中稚嫩的字跡，真摯的感謝，讓麻衣瞬間紅了眼眶。

「謝謝媽媽不辭辛勞，帶我去各種地方抓蟬。」兒子一筆一畫寫下感謝：「特別是福山城那次，我第一次抓到『熊蟬』，開心到跳起來。謝謝媽媽帶我搭飛機、新幹線，還有開車載我四處抓蟬研究…謝謝媽媽每天準備食物與照顧。」

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麻衣收到兒子的親筆卡片，原本笑說擔心被兒子爆料，唸完卡片不禁紅了眼眶。（鏡藝宏海提供）

▲麻衣的兒子是「昆蟲控」，在母親節卡片中，感謝母親帶著他四處抓蟬研究。（鏡藝宏海提供）

「希望每天一起Happy。」在卡片的結尾，兒子獻上這句祝福。麻衣看完不禁落下眼淚，感嘆兒子長大了！原來兒子是名「昆蟲控」，卡片裡稚嫩卻真摯的文字，揭開單親媽媽最柔軟的軟肋——那些她陪伴兒子探索昆蟲世界的平凡日常，全都烙印孩子心底。

「他3歲時很努力的用平假名和英文字寫 『Happy Mother‘s Day』。」麻衣說，「如今慢慢長大了，愈來愈會表達自己。讀了這一次的卡片，忍不住噴淚了！說真的，自己當母親才更深地真真感受到，母親真的太偉大。」

麻衣（右）與5歲兒子（左）的合照，「時間過的真快，現在鞋子的size跟我一樣大了！」（翻攝自佐藤麻衣IG）

▲麻衣（右）與5歲兒子（左）的合照，「時間過的真快，現在鞋子的size跟我一樣大了！」（翻攝自佐藤麻衣IG）

麻衣坦言， 孩子的成長過程中有太多突如其來的挑戰，像是突然生病、受傷、情緒崩潰，都是媽媽要處理。還有很多媽媽一天24小時綁在小孩身上。麻衣的日常是：早上6點起床煮早餐，6:45叫兒子起床，送他上學、下課再接送補習班，忙到回家還得幫忙寫功課、煮飯、催洗澡，一天就這樣結束。「以前當藝人雖然工作累，但至少行程自己能掌握；當媽媽完全不是這回事。」她苦笑著說。

「每天犧牲自己辛苦付出，擔心有的沒的，東忙西忙，晚上累到沒電直接睡著…但是這些辛苦一定是值得的！雖然我當媽媽才10年，小孩成長同時，我自己也有成長。」

麻衣語氣瞬間柔和許多，「因為小孩長大真的很快。我希望好好把握現在這個時光，創造更多回憶，這些回憶會是我們一輩子的，忘不了的。」那些被鬧鐘切碎的清晨、洗衣機攪散的午後，和故事書拼湊的夜晚，終將成為母親與孩子記憶裡，最溫柔的禮物。

麻衣正式宣告復出，擔任時尚品牌iROO「星空媽媽閃耀計畫」大使，支持單親家庭公益活動。（鏡藝宏海提供）

▲麻衣正式宣告復出，擔任時尚品牌iROO「星空媽媽閃耀計畫」大使，支持單親家庭公益活動。（鏡藝宏海提供）


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