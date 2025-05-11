南韓「兒童界總統」李相龍遭感冒奪命！心臟驟停送醫搶救無效　享年81歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓版「普派大叔」李相龍曾經主持過兒童節目《聚在一起吧，唱歌吧》，當時有著硬漢形象，因此利用動畫《大力水手》（普派）為自己取綽號，被封為「普派叔叔」。他活躍於1970到1990年代，受到許多小孩寵愛，更是「兒童界總統」，10日卻突然傳來噩耗，因出現感冒症狀就醫，沒想到返家後暈倒，再次送去醫院最終搶救無效，享年81歲。

▲李相龍過去主持許多兒童節目，擁有硬漢形象因此自稱為「普派叔叔」。（圖／翻攝自MBN）



李相龍傳來病逝噩耗，9日因出現感冒症狀，先去了家裡附近的醫院就診，沒想到在返家之後暈倒心臟驟停，緊急被送到更大的首爾聖母醫院救治，雖然接受了急救，但最後沒能搶救成功。

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▲▼李相龍2023年出演節目時還很硬朗。（圖／翻攝自MBN）



只是李相龍走得太突然，他前一天狀態都很好，就連友人證實死訊時，遺憾地向媒體透露：「前輩平時沒有任何病痛。」生前沒有受任何疾病所苦，沒想到因為感冒症況奪走他的命。

不過，有傳李相龍後事一時之間沒人處理，友人解釋因為李相龍家人不在韓國，兒子已經緊急從香港歸國，且恰好李相龍病逝的醫院暫無空的靈堂，所以才會拖了一下，但兒子已在10日順利抵韓，安排好後事。