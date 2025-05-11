總叫我道明寺！言承旭「細數大S 24年暖舉」：她是永不缺席的天使

記者張筱涵／綜合報導

曾因《流星花園》成為一代經典螢幕情侶的言承旭與大S徐熙媛，相識長達24年。在眾星共同悼念大S並希望能帶給S家人力量時，言承旭於11日深夜0點整點在微博寫下長文悼念，字句真摯動人，透露他內心對故人無限懷念與哀傷。

▲言承旭和大S於2001年合作拍攝《流星花園》。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



言承旭回憶起大S是生命中的重要角色，寫道：「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」他提到，自己在人生低潮或困難時，大S總是會在深夜陪他長談到天亮，給予鼓勵與方向，「是給我很多很棒的人生態度和建議的人。」

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大S的關懷與支持，讓言承旭難以忘懷。他坦言：「想到她，有太多她的好，嘴笨的確不知道怎麼講出來、講得完。」這份深厚情誼，即使時光流轉也從未淡去，而且大S總是稱呼他「道明寺」，這個角色似乎也象徵了兩人當年相知相惜的印記。

言承旭繼續感性寫道「她好像始終就在我的身旁，鼓勵我、給我信心和力量」，並強調大S不只是對他如此，「她給周圍每一個人、給這個世界都帶來了那麼多美好。」

最後，言承旭以一句「S，想念妳」作結，並寫道自己還是會「隨時打妳電話」，盼她在另一個世界依然記得接聽，也祝願她與家人平安度過難關。這篇發文隨即在網路引起廣大迴響，許多粉絲感同身受，也再度勾起大眾對《流星花園》的回憶和對大S的想念。

▲言承旭悼念大S。（圖／翻攝自微博／言承旭）



【言承旭微博全文】

S，是那個每一次，

只要被需要時，從來沒有缺席過的天使

是每一次，我遇到困難時，會半夜跟我通很多很多個小時電話，陪我講到天亮的人

是給我很多很棒的人生態度和建議的人

想到她，有太多她的好，

嘴笨的確不知道怎麼講出來、講得完

S，一直叫我'道明寺'

是我生命裡，永遠沒有缺席過的重要的人

她好像始終就在我的身旁，鼓勵我、給我信心和力量

但她不僅僅是這樣對我，

她給周圍每一個人、給這個世界都帶來了那麼多美好

S，想念妳

我還是會隨時打妳電話

妳心情好的時候，要記得接聽

S，謝謝妳

S，祝福妳

祝福妳在另一個世界一切都好，

也祝福家人能堅強，平安地度過這段辛苦的時間