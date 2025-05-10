直擊／惡女涎鎮上身！辛叡恩突兇狠喊：妳怎這麼晚來？　好友媽太入戲罵她

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星辛叡恩透過《黑暗榮耀》霸凌惡女一角爆紅，她在戲裡兇狠，但其實戲外很反差萌，天然呆的個性受到很多粉絲喜愛。她10日首度在台灣舉辦個人粉絲見面會，秀出親切的一面，學著中文「尊都假都」、「要確捏」，還一秒惡女上身，切換成兇狠的語氣講台語：「甘安捏？」逗笑所有人。

▲辛叡恩首度來到台灣。（圖／記者黃克翔攝）



辛叡恩10日在台灣與粉絲見面，看到觀眾席坐滿，她靦腆致謝：「謝謝大家坐滿這裡，我本來是不緊張的，但現在看到大家突然好緊張。」雖是9日才抵台，但她該吃的美食都嘗試了，「我有吃芒果冰、雞排、小籠包，還想去動物園，因為我很喜歡動物，想看可愛的貓熊。」主持人邀約多留幾天玩耍，她則向粉絲撒嬌：「那請幫我安排一下行程，讓我晚一週回去韓國拍攝。」

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▲▼辛叡恩一秒惡女上身，重現《黑暗榮耀》《黑暗榮耀》台詞。（圖／記者黃克翔攝）



見面會上，辛叡恩與觀眾聊到主演的古裝劇《花書生熱愛史》，粉絲大喊「不論她是古裝、時裝都喜歡」，她當場學以致用，突然往後躺霸氣地問「甘安捏？」再度一秒惡女上身，全場笑出來。聊到《黑暗榮耀》時，觀眾舉手有看過，辛叡恩立刻拍手重現涎鎮台詞「太帥了吧！」她則再度加碼電棒捲霸凌台詞「妳怎麼這麼晚來，我想妳想到快死了」，全場歡呼狂叫。

▼▲辛叡恩有求必應，連台語都會講。（圖／記者黃克翔攝）



辛叡恩接演《黑暗榮耀》時，首度挑戰人生最大反派，因此盡全力耍狠，甚至因此被退追蹤，她被問及此時，正面表示「時間過去，雖然都是好的回憶，但當時有一個跟我正要變好的朋友，她媽媽叫她不要跟我玩，還問她『辛叡恩是不是壞小孩』。」令她哭笑不得。