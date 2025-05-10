▲ 吳雨璇新歌MV邀許仁杰出演。（圖／就是咖工作室）



記者翁子涵／台北報導

吳雨璇推出新歌〈笑詼〉，寫出當年自己一段無疾而終的曖昧經歷，2019年她大學畢業後鬧家庭革命，好不容易搬出家裡一個人住、卻遇上公司老闆捲款潛逃、慘被男友劈腿簡訊分手，後來與幼時同伴聯絡上以為互有好感，卻發現對方跟許多女子間同樣有著曖昧，當場她立即選擇中斷這段剛萌芽的感情，她說：「那真的是很悲慘的幾個月，所有的事情同時發生，超慘的，當時以為找到真愛，但沒想到是個笑話。」

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▲▼ 吳雨璇和許仁杰默契十足。（圖／就是咖工作室）



當時以直播做為主要經濟來源的吳雨璇，沒想到直播公司老闆會捲款潛逃，薪水沒拿到就算了，她打起精神辦了個人首次演唱會後，看似一切好轉，身邊也多了一個感覺還不錯的男生，整顆心都依附在對方身上，兩人十分要好，但卻在看似要往下一步穩定下來時，不小心看到男生手機裡同時與多位女子曖昧的訊息，心有餘悸的她立刻切斷與這男生的所有聯繫，並且封鎖對方。後來她靠著身邊好友的扶持才算走出這段陰影。

MV男主角特地邀請到許仁杰演出，兩人合作愉快，不過MV中對手戲讓吳璇有點小苦惱，因為她不會「撒嬌」，只要稍微靠近一點或是導演要求有點嬌羞，她就會笑出來，搞得現場笑聲連連，「可能因為是親身經歷，我覺得我看到手機簡訊憤而離開的那段演很好耶，大家快去看，雖然我自己已經不想再回顧那段曖昧，卻也是經驗啦！碰到這種對象就是趕快離得遠遠的，從此不要再聯絡。」

有趣的是，這首歌是由製作人俞碩鈞，也是她現任男友，聽完整個故事後寫出來的，當初經由共同朋友認識對方，覺得他很真誠很善良、很實在又很聰明，這次兩人合作默契十足也很愉快。

