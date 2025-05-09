大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

記者劉宛欣／綜合報導

大S於2月初不幸病逝於日本，隔月完成下葬，家人至今仍未能走出喪親之痛。妹妹小S也為了調整心情，向節目《小姐不熙娣》請假長達半年，許多觀眾都為她加油打氣，希望她能好好整理心情。9日，小S在社群平台發表長文，寫下與姊姊之間滿滿的回憶，並鼓起勇氣喊話：「接下來我真的得振作起來了！」

▲大S離世將滿百日，小S發文吐思念。（圖／翻攝自大S、小S IG）

小S在貼文中提到，大S從小就是她的最大靠山，遇到困難或退縮時，對方總說「徐熙娣，妳很俗辣耶！」藉此激勵她。無論是生活中的大小事，小S都會第一時間找大S商量，她回憶起懷孕時打電話給大S，對方一句「妳懷孕啦！」讓她瞬間感到安心，甚至馬上幫她想好如何讓媽媽不生氣。而當小S陷入失業低潮時，大S也不改直率地提醒她：「徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？」鼓勵她繼續前行。

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▲小S發文。（圖／翻攝自小S IG）

文中，小S更道出心中許多遺憾與未了的話，她直言還有好多問題想聽姊姊的意見，也很渴望擁抱外表堅強、內心脆弱的姊姊。她感性地對大S喊話：「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？」

小S最後寫下，「大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」她也在文末喊話S媽：「媽，大家都會記得珊珊的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔。」許多網友湧入留言替小S加油打氣，希望她能帶著姐姐的愛繼續前行。