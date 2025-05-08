鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

▲微博網友整理出Mandy在2020年到2023年還已婚期間，和3名男子重疊約會的照片證據。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

Mandy在和汪小菲再婚前夕，遭前夫Robert露出曬出結婚照、法院判決、鄰居證詞、對話紀錄等證據，本刊甚至拿到她出軌時因太吵被鄰居錄下的噪音叫床檔。近日還有微博網友整理出她在2020年到2023年還已婚期間，和3名男子重疊約會的照片證據！

網友整理出Mandy「疑出軌3人，交往4男時間線」，Mandy2016年1月和前夫（鄭揚融）首次官宣戀愛，2018年10月辦婚禮，2022年6月打離婚官司。2020年8月，Mandy卻和一名「婚紗男」拍攝婚紗視頻，同年10月，朋友po聚餐照還標記兩人，寫下「感謝小情侶們。」

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▲友人po聚餐照標記Mandy和婚紗男，寫下「感謝小情侶們。」（圖／翻攝自微博）

接著隔月，Mandy開始和另一名房仲男不斷在IG分別打卡隔空曬恩愛，像是曬同黑貓畫像跟同一隻黑貓，打卡同一地點、同款包；直到2023年1月，房仲男還曬出和Mandy的狗合照，同年5月，兩人又一同po出在同一間咖啡店同樣姿勢的照片。

▲2023年5月，房仲男和Mandy一同po出在同一間咖啡店。（圖／翻攝自微博）

而在婚紗男和房仲男這兩人中間，還有一名數字男，2021年2月同遊清境農場，5月同遊動物園喂水豚，11月一同去萬豪酒店。而去年1月，Mandy就和汪小菲出遊被拍，也算是接軌接的相當緊實。

▲Mandy數字男在2021年2月同遊清境農場，5月同遊動物園喂水豚，11月一同去萬豪酒店。（圖／翻攝自微博）

Mandy前夫Robert也向本刊證實，的確是因為受不了對方出軌，兩人才會離婚，也曬出2023年法院不起訴處分書，緣由為Mandy曾告其友人蔡女誹謗，但法院認定案中所述Mandy「帶不同男性回家過夜」、「噪音擾民」屬實，最終判決蔡女無罪，鄭揚融將此作為其出軌鐵證，形容「叫床聲大到鄰居都聽得到。」





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