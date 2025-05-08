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李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方！　批橫豎研究所：造假不用心

記者蔡宜芳／綜合報導

記者出身的YouTuber李鎮浩捲入金秀賢、金賽綸的風波，被控是造成金賽綸輕生的罪魁禍首之一。他7日在召開記者會反駁「橫豎研究所」主持人金世義的證據後，也於頻道社群上發文，狠批對方「真的連『人』都稱不上了」。

▲▼李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方：造假不用心。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩、橫豎研究所）

▲李鎮浩和金世義因金秀賢、金賽綸事件互告。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩、橫豎研究所）

李鎮浩表示，透過自己的記者會，部分疑點應該已經得到解答。然而，他也提到，金世義稱他為了取得金賽綸的錄音檔，向「證人」提出10億韓幣（約新台幣2300萬元）的交易，對此，李鎮浩附上自己負債韓幣140多萬（約新台幣3.3萬元）的截圖，「帳戶至今仍是負債狀態，接下來還有律師費等支出，負債恐怕只會繼續增加。像我這樣過著負債人生的人，哪來的錢給10億？大家實在是太高估我了。」

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▲▼李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方：造假不用心。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩）

▲李鎮浩公開帳戶截圖。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩）

李鎮浩指出，金世義公開關於自己的錄音檔，也是利用AI造假，「不過看起來，我的AI檔案沒像金賽綸那段用得那麼用心。只是現在AI技術的進步，真的令人毛骨悚然。」他也向金世義下戰書，要求若錄音屬實，應提交至調查機關進行驗證。

李鎮浩強調，自己已準備提告，並將全力配合調查機關進一步確認事實，並酸金世義說：「沒想到，他真的公開了用Google都能找到的照片，果然非常『金世義風格』。」

針對金世義在記者會上的其他指控，李鎮浩也逐一反駁。他指出，金世義提到的「姜京潤記者赴紐澤西威脅」一事，已透過出入境紀錄確認為不實。同時，關於邊熙宰聯繫金秀賢的說法，也不是事實。至於對方指高尚祿（고상록）律師是他好友一事，李鎮浩強調這樣的指控荒謬至極，「回頭看，真的是一句實話都沒有」，呼籲金世義應向受害者道歉並承擔責任。

最後，李鎮浩在貼文中對金世義提出強烈批評，認為其行為已超越道德底線。他表示，金世義長期以來只會透過煽動手段製造混亂，並直言「真的連『人』都稱不上了」。李鎮浩隨後也上傳了「紐澤西詐騙犯」提供給他的錄音檔、對方與自己及金秀賢方通話的錄音檔，表示：「金世義公開的紐澤西詐騙犯的聲音，跟這段錄音一模一樣。如果聽了那段錄音就相信的話，那就請好好支持FBI力挺的豎研所吧。對於用AI製作我假錄音檔的金世義，我將進行提告。」

▲▼李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方：造假不用心。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩）

▲▼李鎮浩指出「紐澤西詐騙犯」的聲音和金世義的「證人」聲音一模一樣。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩）

▲▼李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方：造假不用心。（圖／翻攝自YouTube／演藝界背後的總統李鎮浩）

【李鎮浩聲明全文】

大家好，我是李鎮浩。
為了維護保密，我事先無法告知記者會的消息，對觀眾們感到抱歉。
我認為透過我的記者會，大家對某些疑點應該已經有一定的解答。
在橫豎研究所（簡稱「豎研所」）的記者會之後，出現了我為了取得資料而向紐澤西的詐騙犯提出給10億韓幣的傳聞。
他們甚至用我的聲音製作了AI檔案上傳，不過看起來，我的AI檔案沒像金賽綸那段用得那麼用心。
只是現在AI技術的進步，真的令人毛骨悚然。
事實上，透過採訪，我已經掌握金世義會公開哪些資料。
沒想到，他真的公開了用Google都能找到的照片，果然非常「金世義風格」。
關於我提出10億的錄音部分……我不知道該怎麼證明一件根本不存在的事情。
所以最後我只能選擇公開我的主要銀行帳戶。
去年NewJeans事件時，曾有謠言說我從HYBE拿到大筆資金，當時我就已公開這個帳戶。
帳戶至今仍是負債狀態，接下來還有律師費等支出，負債恐怕只會繼續增加。
像我這樣過著負債人生的人，哪來的錢給10億？
大家實在是太高估我了。
我再次強調，如果那段10億的錄音是真實的，請儘快提交給調查機關接受驗證。
我這邊也準備提告了……所以很快也會接受調查機關的驗證。
另外，金世義今天記者會上提到的，關於姜京潤記者出國到紐澤西進行威脅一事，也不是事實。
這部分透過姜記者的出入境紀錄，已經可以明確確認。
還有關於邊熙宰曾聯繫金秀賢方面的說法，也是不實的。
「進擊的高律師」這個名字竟然被說成是我李鎮浩的親信，光是這點就讓人覺得荒謬。
回頭看，真的是一句實話都沒有。
這，就是到目前為止大家所看到的豎研所金世義的真面目。
金世義，你現在也應該向受害者道歉、反省，並承擔一切責任。
一直以來只會煽動的金世義……你應該感到羞恥。
真的連「人」都稱不上了。

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