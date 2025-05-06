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田亞霍認陷婚姻危機！　突宣布停辦生日音樂會：這是最後一次了

▲▼ 田亞霍喜迎30歲舉辦生日音樂會。（圖／貓少音樂工作室提供）

▲ 田亞霍喜迎30歲舉辦生日音樂會。（圖／貓少音樂工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

田亞霍喜迎三十而立，日前舉辦生日音樂會，不過他卻語重心長地跟全場宣告：「這應該是最後一次辦生日音樂會了！」原來他每年的音樂生日會無論內容、嘉賓都細心籌辦規劃，更親自與老婆準備回饋粉絲的禮物，加上沒有特別拉贊助，幾乎都是虧本做，加上夫妻倆各自其他工作纏身，在時間成本壓力的考量下，讓田亞霍坦言壓力甚大，「還因此常跟老婆有小磨擦，是有認真考慮之後不辦了！」

▲▼ 田亞霍的親友都到場助陣。（圖／貓少音樂工作室提供）

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▲▼ 田亞霍的親友都到場助陣。（圖／貓少音樂工作室提供）

▲▼ 田亞霍。（圖／貓少音樂工作室提供）

不過此話一出讓全場粉絲哀號遍野，甚至連主持人董仔、阿哲都出面幫忙大家「情勒」，加上明年正好是田亞霍出道十周年，更讓大家狂說服他要再接再厲辦下去，讓田亞霍有些動搖地表示：「再讓我考慮一下！如果真的會辦，應該會開放給粉絲出歌單，讓大家選擇最想聽的歌，完成大家的心願！」

音樂會除了邀請小賴、郭家瑋、范庭瑜一起同樂，還與全場歌迷玩遊戲互動，田亞霍的老婆及兩個兒子也都到場當應援團，被問到老婆跟小孩有送甚麼生日禮物給自己，田亞霍笑說：「老婆一起陪我辦生日會就是給我最好的生日禮物！兒子的話，平常表現乖一點不要吵架打架就是最好的禮物了！還好音樂會當天他們表現都很棒，沒有給我們添太多亂，讓音樂會順利進行。」

田亞霍也立下明確的生日願望，期許自己當「斜槓大亨」的他表示：「目前希望可以在德州撲克以及遊戲直播的領域也能闖出一點成績，當然歌手製作人的身份也還是會繼續努力，近期其實也是有不少音樂製作案在同步進行中。」至於自己30歲的生日願望，田亞霍許下「平安健康」四字，金牛座個性踏實的他表示：「其實一直都是簡簡單單，尤其最近的事情，讓我更加覺得，只要身邊的人、重視的人都能平安健康就好，身體健康比什麼都重要。」
 

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