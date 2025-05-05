百想／《苦盡》崔代勳奪男配獎！「重現經典台詞」大罵：該死　全場都笑了

記者吳睿慈／綜合報導

人氣劇集《苦盡柑來遇見你》雖已完結，但帶給觀眾的感動無限。演員崔代勳飾演「夫商吉」，他在戲裡雖然刻薄，但又令人難以討厭，精湛演技受到劇迷喜愛，他5日拿下百想藝術大賞的最佳男配角獎獎項，一上台就露出「原形」，呆萌喊著：「這應該不是隱藏攝影機吧？」台上又哭又笑，爆笑感言令台下跟著笑出眼淚。

▲崔代勳奪男配獎，緊張到先喝一口水鎮定。（圖／翻攝自prizm）



崔代勳在戲劇圈耕耘10餘年終於發光發熱，他緊張到結巴，並疑問表示「這應該不是整人攝影機吧？」接著語帶哽咽說著：「這是我收過最棒的兒童節禮物，原來上台真的會緊張到發抖，謝謝導演、編劇。」

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▲▼崔代勳上台第一句話問「不是整人攝影機吧」（圖／翻攝自prizm）



他難忘當初接到邀約時，曾經擔心「我能做到嗎」，也難忘「被觀眾罵的幸福感」，有趣的是，崔代勳在發表感言時，前方的燈光不斷閃爍，他緊張地提問：「現在那個在閃來閃去，是我要講快一點嗎？對不起，我話有點多，因為不知道下次何時才會在上台。」全場笑出來。

▲崔代勳重現劇中口頭禪，大罵「該死」，全場都笑了。（圖／翻攝自prizm）



崔代勳個性坦率，不忘在台上告白妻子：「還有老婆，這應該是最好的結婚10週年禮物了吧？」下一秒他告訴觀眾：「當你很累的時候，那就對著天上大喊『該死』（劇中口頭禪）！」獲得滿場掌聲。