百想／IU、宋慧喬、金高恩全到了！　金泰梨兩截式禮服露腰美爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度娛樂圈盛事「2025百想藝術大賞」5日於首爾登場，現場星光熠熠，不論是男、女演員各個打扮得帥氣又美麗，「新晉男神」秋英宇以戲劇《玉氏夫人傳》入圍，「爆紅男神」邊佑錫穿著一身白色筆挺西裝宛如王子般現身，玄彬、丁海寅等人也帥氣到場，最驚豔的莫過於女星金泰梨，她穿著改良式的禮服，露出一截纖腰，造型相當特別，但不失優雅感，還有宋慧喬剪成俐落短髮，並畫上較粗的眼線，展現與過去不同的美貌。

▲▼金泰梨兩截式禮服露腰很特別。（圖／翻攝自PRIZM）



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典禮現場眾星雲集，邊佑錫以戲劇《背著善宰跑》入圍視帝，並與男神李浚赫、朱智勛、朴寶劍等人一爭高下，男星全都穿著筆挺帥氣的西裝，甫踏上紅毯就氣勢十足，揮著手與面前的攝影記者打招呼，舉手投足。

▲玄彬出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



▲李浚赫出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



▲邊佑錫出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



▲丁海寅出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



女演員部分，IU把長髮挽起，穿著白色貼身禮服，展盡出眾氣質，還有女星林智妍把一頭長髮剪掉，禮服剪裁設計露出胸前深V，性感又不失優雅，以及金高銀頂著一頭帥氣俐落短髮，露出纖細 肩線，相當優雅。「準影后」宋慧喬則是把頭髮剪成耳下短髮，她以改良式的背心西裝禮服現身，令人驚艷。

▲IU出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



▲宋慧喬出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



▲林智妍出席典禮。（圖／翻攝自PRIZM）



最後由典禮主持人秀智、朴寶劍、申東燁壓軸走上紅毯，還有以電影《終極對弈》入圍影帝的李炳憲，以及一同對決的玄彬，兩人恰好都是宋慧喬的「前男友」，睽違多年再次同體，互動格外令觀眾好奇。

▲秀智、朴寶劍、申東燁擔任典禮主持人。（圖／翻攝自PRIZM）