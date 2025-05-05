《雷霆特攻隊*》成功組隊！　B咖英雄立大功衝出49億票房

記者蕭采薇／台北報導

漫威年度大片《雷霆特攻隊*》上週重磅登場，以7600萬美金（約台幣23.43億元）拿下北美週末票房冠軍，全球票房更達1.62億美金（約台幣49.94億元），並在歐美評論網站屢獲好評，不僅在爛番茄影評網站拿下觀眾評分94%的新鮮度，CinemaScore也交出A-的亮眼成績。台灣的表現也同樣強強滾，全台票房累積已達5300萬台幣，穩坐本周票房冠軍寶座。

▲《雷霆特攻隊*》全球票房已達1.62億美金。（圖／漫威提供）

漫威《雷霆特攻隊*》的誕生，將對此類型電影進行不同的詮釋。曾經執導《機器人與法蘭克》的導演傑克史崔爾（Jake Schreier）用「信任」來點出全片的主題，「這個故事有趣的地方在於，這些人對彼此來說都是一個謎，不信任任何人是他們根深蒂固的DNA，但他們必須學會相互信任，這是他們在保命的過程中，向世界證明自己的最佳方式。」

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▲《雷霆特攻隊*》台灣的表現也同樣強強滾，全台票房累積已達5300萬台幣。（圖／漫威提供）



扮演酷寒戰士的賽巴斯丁史坦最近在接受美國媒體訪問時，稱這部電影將是漫威宇宙最獨樹一格的存在：「我覺得你無法將它與以前的任何漫威電影相提並論。」除了演員的獨特性，還有電影充滿了精彩的動作場面，史坦透露：「電影裡有很多場景是透過實景拍攝完成，而演員們也是真槍實彈上演各種動作場面。」《雷霆特攻隊*》全台好評熱映中。

▲《雷霆特攻隊*》好口碑發酵中。（圖／漫威提供）

▲「黑寡婦」葉蓮娜是本次的靈魂人物。（圖／漫威提供）