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八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星黃瑄2017年和新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚，並育有1子，卻在今年2月中旬認了離婚的消息，當時嘆氣說道「我們的工作很多人都不能接受，對家人很謝謝他們體諒」。只是恢單的她目前正在趕拍《寶島西米樂》，卻又傳出遭遇車禍，身體韌帶斷裂，讓粉絲都相當擔心。

▲▼炎亞綸、鍾明軒、黃瑄相繼PO投票文。（圖／翻攝自臉書）

▲黃瑄才宣布離婚3個月，在拍戲途中又遇上車禍。（圖／翻攝自臉書）

黃瑄透過經紀人回應《ETtoday星光雲》關心，坦言於4月中騎車進組拍戲途中遭遇車禍，當下整個人都站不太起來，一開始身旁的義警想要去攙扶她，但她直呼「痛到不能動」。回憶起案發當下，她透露「對方突然打左轉燈」，她閃避不及因此直接被撞上。

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▲▼黃瑄秀美背 。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

▲黃瑄才宣布離婚3個月，在拍戲途中又遇上車禍。（圖／翻攝自臉書）

車禍發生後，黃瑄透露警察有到醫院做筆錄，現在就照著一般程序走，至於拍戲的部分，她表示案發當天就馬上打給《寶島西米樂》劇組告假，工作人員都相當體諒也馬上調整好拍戲行程，讓她好好地休養、看醫生、回診照核磁共振等。

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

▲黃瑄和尹昭德在《寶島西米樂》飾演夫妻。（圖／台視提供）

至於車禍傷勢，黃瑄目前內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎，但因為她過去有運動習慣，還有參加跑酷活動，肌力比一般人還要發達，因此現在包上貼布就可以緩慢行走，還能抽空力挺好友的舞台劇。

▲黃瑄出車禍，身上兩條韌帶全斷。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

▲黃瑄出車禍，身上兩條韌帶全斷。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

▲黃瑄出車禍，身上兩條韌帶全斷。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

此外，黃瑄經紀人也坦言，5月中會安排藝人動刀，已經確認好手術日期，希望能夠有幾個禮拜的休息時間，未來也會看情況安排復健。

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