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小優遭吳宗憲解約3個月「悄現蹤白沙屯進香」！0偽裝被拍：等到半夜

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）2月捲入大嘴巴爭議，慘遭老闆吳宗憲解約，隔月露面道歉後再度神隱，直到5月的第一天才出現在鏡頭前，零偽裝看展覽、前往白沙屯進香的模樣全被拍了下來。

▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優前往白沙屯進香。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

小優最近低調前往北師美術館，欣賞草間彌生的展覽，「很好看也很好拍！」只見她放下一頭及腰長髮，身穿粉紅色短洋裝，搭配黑色馬靴露出雙腿線條。

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▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優重新開始在社群網站分享生活。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

不只這樣，小優還悄悄加入苗栗白沙屯拱天宮媽祖的進香行程，就算打扮得很低調，還是被粉絲認出來。可以看到她穿著果綠色短袖上衣，套上灰色袖套和黑色長褲防曬，「從下午一直等到半夜」，直到2日凌晨3點多還在更新Instagram限時動態，顯見虔誠的一面。

▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優直到半夜仍繼續跟隨媽祖進香。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

事實上面對大嘴巴爭議，小優3月正式發文道歉，並表示已經深刻反省自己的言行，「這次的經驗讓我深刻體會到謹言的重要性，未來我將以此為警惕，更加審慎，避免再度犯下類似的錯誤。」

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