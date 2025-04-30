獨家／《超級冰冰秀》主持人出事了　曾被噁心前輩性騷報警處理陌生男子

記者葉文正／台北報導

三度入圍金曲獎的歌手蔡家蓁，目前也是民視《超級冰冰秀》主持班底，不僅歌聲清亮，外型也相當搶眼。孰料，蔡家蓁今天錄影前卻出事了，她在抵達民視前，就發現被自稱「蔡家蓁的朋友」之不明男子尾隨，而且即便要下車了，對方也沒有離去的意思，只好報警處理，嚇到不敢下車。

▲蔡家蓁外型亮眼。（圖／翻攝臉書）

外型貌美，身材姣好，曾三度入圍金曲獎的蔡家蓁，跟郭忠祐還有『忠蓁不二CP』的稱號，她今天表示，「早上來民視錄影，一個粉絲一直跟著我，警衛叫他走還不走，這位粉絲碰到每個人，還說是我的朋友，在我車旁邊繞來繞去，我不敢下車，真的嚇死了！」

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▲蔡家蓁非常有吸引力。（圖／翻攝臉書）

經紀公司對此也回應：「蔡家蓁29日早上開車前往民視錄影超級冰冰秀，車子抵達停車場時就有個男生一直盯著她的車子看，對方自稱是家蓁的朋友，但家蓁根本不認識對方。家蓁嚇得躲在車上打給經紀人求助，經紀人與警衛勸他離開也不願離去，後來是威嚇他要報警才離去。」

▲蔡家蓁心有餘悸。（圖／翻攝臉書）

家蓁心有餘悸的說「他一直在騷擾我 ，還煩我身邊的朋友，甚至私訊說改天還會再去我錄影的地方找我，真的太可怕了！」家蓁也呼籲，支持偶像的方式有很多，但還是要理性一點。

▲蔡家蓁被不明男子尾隨。（圖／翻攝臉書）

蔡家蓁外型亮眼，過去也曾對這種情況不勝其擾，她接受專訪時曾透露，談到歌曲《彼个秘密》是講述MeToo事件至今不斷重復發生，過去她曾遭音樂圈資深前輩性騷擾，至今仍無法打開心房談戀愛，希望藉由公開討論，提醒大家要自我保護，她透露，某位音樂人前輩喜歡她，對她展開猛烈追求，甚至打字傳訊告訴她「我看妳素顏的醜照，都能打手槍」，性騷擾嚴重程度令她感到噁心！蔡家蓁以自身經歷鼓勵大家，遇到這類的MeToo事件，若感到不舒服，要勇敢說不，千萬不要隱忍。

▲蔡家蓁認了已報警。（圖／翻攝臉書）