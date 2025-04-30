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昆娜隱婚裝單身！　約會小鮮肉…老公PO文「自愛就不缺愛」曝玄機

昆娜不倫早當媽1／婚後昆娜裝單身技能滿點！　老公PO文「自愛就不缺愛」曝玄機

▲之前昆娜（左一）與翁琝森（左二）交往曾留下照片，據傳兩人交往半年就結婚了。（圖／翻攝自翁琝森IG）

圖文／鏡週刊

今年初，昆娜的老公翁琝森在自己的Threads上轉貼一篇文章，讀起來意在言外，也與昆娜坊間的傳言互有呼應，裡頭寫道「想玩就保持單身跟你的鬆弛感遊戲人間，想定下來就一對一好好跟你的對象交往。這麼簡單的道理，卻好像很少人明白。」

昆娜不倫早當媽1／婚後昆娜裝單身技能滿點！　老公PO文「自愛就不缺愛」曝玄機

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▲今年初，翁琝森的社群發言，令人想到昆娜在網路上的各式坊間傳說。（圖／翻攝自翁琝森Threads）

不僅如此，該篇短文也寫道：「拽著懷裡，看著兜外，你是有多缺愛？其實我覺得劈腿的人是最可憐的，不知道心裡哪部分壞掉了，也不知從何開始醫。」翁琝森在這篇文裡，自己註解則是「自愛就不缺愛」並加了個代表放心與一切順利的笑臉表情符號。

昆娜不倫早當媽1／婚後昆娜裝單身技能滿點！　老公PO文「自愛就不缺愛」曝玄機

▲昆娜的老公翁琝森曾在社群上分享參加中信兄弟主場的照片，跟老婆「小龍女」昆娜不同隊。（圖／翻攝自翁琝森IG）

然而另一方面，關於老公翁琝森，以及女兒，昆娜算是藏得非常好，在自己的社群網站上完全沒有露出任何痕跡，經營事業別有用心。畢竟昆娜身為啦啦隊女孩，當然可以已婚有小孩，然後應援照跳，專業獲得肯定，並且圈粉無數，對外大賣周邊商品；但昆娜卻放著老公和小孩，跟張祐嘉宅在住處一對一約會。張祐嘉到底知不知情，成為其中一大懸念。

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