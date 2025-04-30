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莎拉布萊曼坦言「最後一次表演」7月北流連唱2天　親口告白愛台心聲

記者蕭采薇／連線報導

全球銷售量破六千萬張的知名歌后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）即將來台開唱，對於這次相隔三年的台灣之旅，莎拉布萊曼表示：「我一直都很感激台灣。也許有些記者不知道，當年我在1990年代初期離開音樂劇領域，開始自己的歌手與演唱生涯時，第一批支持我的歌迷包含台灣。」

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼即將在7月19、20日，在台北流行音樂中心舉辦「2025星光閃耀演唱會」，她接受台灣媒體跨海訪問時，透露：「我對台灣有很深的好感，因為這裡代表了我人生新階段的起點。」對於台灣有著深厚的情感，莎拉布萊曼也希望未來能以觀光客的身份，深入探索台灣。

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莎拉布萊曼一直維持良好狀態，她說，保持年輕活力的秘訣是對生活和工作的熱情。她說，自己對生活充滿熱情，並且在每次情緒低落時，都會努力找到新的計畫和興趣來振作自己。莎拉布萊曼說：「生命短暫而迷人，我很幸運能擁有音樂方面的天賦，因此我把自己大量投入其中。」

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲莎拉布萊曼的音域橫跨三個高八度。（圖／寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼也透露，她對健康的維護十分重視，避免吃麵包、油炸食物等不健康食物，並且堅持吃簡單清淡的食物，多喝水，保持良好的生活習慣。她也展現幽默說：「英國的飲食通常比較無趣，不太精彩，但我發現越簡單的食物對我的健康越好，尤其是當我在巡演和旅行時，這些清淡的飲食讓我比較舒服。」

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲莎拉布萊曼「星光閃耀演唱會」7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

在談到自己的演唱會時，莎拉布萊曼表示，最怕的就是在現場失聲，因此她長期與聲樂教練合作，保持聲帶的最佳狀態。她也提到，最喜歡聽到觀眾三代同堂來看她的演唱會，這使她感到非常感動。

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲莎拉布萊曼對台灣觀眾的熱情印象深刻。（圖／寬宏藝術提供）

而此次的《星光閃耀演唱會》的演出，這場演出將展現她音樂生涯的精華，莎拉布萊曼坦言：「這可能是她最後一次這樣的表演。」同時表示未來五年將會有一些新的計畫，但現在還不能透露。她說：「這場演出是我一生中的經典歌曲的集大成，希望大家不要錯過這個特別的機會。」

 

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