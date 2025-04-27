直擊／SJ D&E合體了！銀赫拍Vlog衝上台　換成情侶裝：東海，我愛你

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體SUPER JUNIOR成員東海出道20周年，首次在台舉辦個人見面會，26日、4月27日於桃園會展中心開唱，2場演出共6400人朝聖。活動進行到第二天，他逆應援請來韋禮安合唱新歌〈最好的朋友〉，沒想到還有驚喜，隊友銀赫到場助陣，帶來自己的歌曲〈UP&DOWN〉，全場嗨爆。

▲東海連續兩天在桃園舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）



東海27日在桃園會展中心迎來見面會第二天，他一連串帶來歌曲演出，還準備了應援找來嘉賓韋禮安，在送走嘉賓後，活動迎來下半場，他在唱到輕快歌曲〈GGB〉、〈Beautiful〉時，換上一身白色帥氣西裝，宛如白馬王子般下台繞場，對著觀眾比愛心，四處都是尖叫聲，而歌迷也很有秩序，乖乖坐在位置上等待偶像繞場。

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▲東海下台與粉絲互動。（圖／網銀國際影視提供）



歌曲環節來到抒情部分，全場3200名歌迷送上精心準備的應援，此時場內四處舉著紅色指揮棒的人出現，東海迫不及待地喊：「隊長隊長！」想要看台下的應援，歌迷舉起「沒有離婚的選擇」，他捧著胸大喊「感動，很感動，我對你們講的話，反過來聽到你們講，感覺很不一樣，意義更特別了。」下秒，他幽默回答：「我不喜歡去法院，所以沒有離婚的選擇了。」

▲銀赫突然衝出來大喊「老婆」。（圖／讀者提供）



隊友銀赫穿著粉色帽T驚喜現身，大喊一聲「老婆」，帶來歌曲〈UP&DOWN〉首唱，全場嗨翻，爆笑的是，他本是為了來台拍Vlog兼工作，東海不忘幫他拿著相機上台，拍Vlog拍到舞台上，東海虧他：「聽說你來拍vlog，聽說你還跑去當主持人？」銀赫回答：「我這次來做了很多事，拍旅遊vlog，還有當主持人，還有作為solo歌手做了簽售會，然後今天是嘉賓。」

▲銀赫帶來自己的歌曲表演。（圖／讀者提供）



SJ D&E在台合體，東海還問銀赫「要用哪種方式打招呼」，最後兩人正式問候：「大家好，我們是D&E！」台下滿席的粉絲尖叫聲掀頂，銀赫震撼：「哇，好多人，我昨天有看到照片，但現場人數無法全拍在照片裡，這裡有7萬5千人吧，這程度要去臺北大巨蛋吧。」東海回他：「聽說我們泰妍有在那邊唱，那我們D&E要不要去一下？」銀赫接著說：「明年也是D&E的15週年，充分準備一下應該可以吧，今年又是SJ 20週年，SM自己會看著辦吧。」他們許願前進大巨蛋。

▲▼銀赫、東海換成一樣的服裝帶來演出。（圖／讀者提供）



話題一轉，銀赫又看向東海的服裝，他說：「我以為東海你的衣服，這件開場的衣服，到這個階段你應該會像穿我這樣（帽T）。」東海二話不說，跑去後台換上一樣的服裝，兩人以「情侶裝」現身，甚至在大合照的時候，銀赫站到一旁幫忙應援「東海，我喜歡你，一起做，我愛你」，意外變成大型告白現場。