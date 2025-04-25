富邦IU舊傷復發「腳踝韌帶撕裂」　工作急喊卡現況曝光

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔（洪采鈺）擁有甜美外型，還因此獲得「富邦IU」的稱號，平時會透過社群記錄應援日常的她，今（25）日在IG發文透露腳因舊傷復發，而緊急去看復健科打了兩針消炎針，「剛剛照完超音波是右腳踝韌帶撕裂傷，但醫生說只要不要是韌帶直接斷掉就還好醫治，所以奶粉們不用擔心。」

▲奶昔會在社群分享應援日常。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔透露，今（25）日她在結束球賽前的彩排時，腳的舊傷突然惡化，讓她必須立刻前往附近的復健科就診。她表示，經醫生診斷後，發現是右腳踝韌帶撕裂傷，因此打了兩針消炎針緩解疼痛，不過因為她一落地就很痛，所以無奈宣布明（26）日暫時由隊友安娜代班上場應援。

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▲奶昔是Fubon Angels人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

儘管右腳傷勢加劇，奶昔仍積極治療，表示目前已自費接受PRP（高濃度血小板血漿），希望能藉此加速康復速度，盡快回到場上與粉絲們見面。不過，她也坦言第一次知道PRP要一萬五，並慶幸本身有保險，才不至於造成太大的經濟壓力。

▲奶昔腳受傷，找安娜代班。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

此外，奶昔也特別向支持她的粉絲們（奶粉）喊話，強調醫生稱「不是韌帶斷掉就好醫治」，所以要大家不用太擔心她。目前她會先休息幾天觀察避免傷勢惡化，並表示期待能早日再以舞蹈姿態出現在球場上，「奶粉們不用擔心，已經自費做PRP，想趕快好起來跳舞，只是要先暫時休息幾天不能跳舞，不然會更嚴重。」