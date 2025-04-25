《藍調》唐氏症演員鄭恩惠披婚紗「老公貼心幫揉腳」　粉絲淚崩：最純潔的愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員兼畫家鄭恩惠曾出演《我們的藍調時光》，她在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊，也是韓劇首位唐氏綜合症演員，真誠的演技打動觀眾。戲劇播畢3年，她日前宣布人生大事，找到了命中註定另一半，兩人即將在5月3日舉辦婚禮，而她樂於社群平台分享喜訊，貼出試穿婚紗、未婚夫英男（영남）貼心幫她揉腳等甜蜜互動，引來大批粉絲祝賀「鄭恩惠畫家看起來好幸福」。

▲▼鄭恩惠披上婚紗，老公給一百分反應。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭恩惠近日在社群平台釋出試穿婚紗的幕後，她穿著平口禮服，襯托出優雅氣質，當未婚夫站起來鼓掌歡呼「哇，好漂亮」，她害羞到臉上滿滿羞澀笑容，當試穿婚紗疲憊的期間，未婚夫輕輕抓著她的腳，幫忙按摩、揉著腳踝，舉止之間都是寵溺互動，令人看了羨慕不已。

▲▼鄭恩惠試婚紗太累，老公還幫她揉腳。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



情侶倆即將結婚，影片下方留言一片祝福「恩惠姐姐好美喔，看起來好幸福，我也跟著很開心」、「看著影片的期間不自覺揚起笑容，高雅又潔淨的愛」、「英男鼓掌的樣子好快樂」、「英男反應超給力」、「很有愛的一對情侶」。

▲▼英男換上西裝，鄭恩惠也給予很棒的反應。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



鄭恩惠透過工作場合認識未婚夫英男，她曾害羞地表示「歐巴先跟我告白的，難得出來他對我有意思、喜歡我」，兩人開始交往後，某一天，男方向她表白「鄭恩惠畫家，妳要跟我結婚嗎？」她零猶豫回答：「我聽到以後就答應了，因為我愛他。」婚禮訂在5月3日，粉絲也很期待「妹妹」韓志旼是否會出席現場送上祝賀。