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無預警宣布休團！禁藥王&栗子「我們有吵架」親揭停更原因：大家掰掰

記者劉宜庭／綜合報導

台灣饒舌雙人團體「Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子」今（25日）無預警在影片中宣布正式休團，震撼粉絲。兩人透過 YouTube頻道釋出一支影片，親自說明原因，坦言過去「真的有吵架」，但彼此關係依然是朋友，也將各自展開個人音樂計劃。

▲無預警宣布休團！台饒舌團體「我們有吵架」親揭停更原因：大家掰掰。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子）

▲無預警宣布休團！台饒舌團體「我們有吵架」親揭停更原因：大家掰掰。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子）

▲Asiaboy&Lizi正式休團，禁藥王、栗子單飛不解散。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 &Lizi 栗子）

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影片一開頭，兩人幽默開場：「有一件事想跟大家說，就是對不起。」不過栗子隨後急忙澄清，「沒有，亂講，我們沒有要對不起。」接著，他切入正題宣布：「影片上架之後，Asiaboy&Lizi這個團體就正式休團。」兩人從去年底起便開始各自接案，之後也會分別開設個人頻道、推出個人作品，但明確表示「是單飛不解散」，未來仍可能合作發行音樂。

影片中，2人大方以Q&A的方式還原整個狀況，其中一題是「真的有吵架嗎？現在的關係是什麼？」禁藥王大方承認：「現在是朋友，我們有吵架。」栗子接著說：「大家都會吵，從頭吵到尾」，但強調沒有外界想得那麼嚴重，彼此仍然是朋友。

▲無預警宣布休團！台饒舌團體「我們有吵架」親揭停更原因：大家掰掰。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子）

▲無預警宣布休團！台饒舌團體「我們有吵架」親揭停更原因：大家掰掰。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子）

▲雖然有吵過架，但2人目前是朋友。（圖／翻攝自YouTube／Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子）

至於是否有在對方身上學到什麼東西？禁藥王稱讚栗子很會規畫事情、很自律；栗子則說，自己曾是個邪氣的流氓」，但受到禁藥王真誠個性的影響，開始反思並自我改變：「因為他，我學會自律，開始看哲學書，然後就一路到了現在。」

栗子透露自己從入圈以來歷經不少心路歷程，「信任很常被傷害，壓力也很大，但是我還是挺過來了。」他也曾有入獄經驗，接下來除了當兵之外，也即將發表個人專輯，打算把坐牢時期到現在一路走來的所有心境，製作成一張完整的專輯；禁藥王則預告即將透過新頻道釋出全新作品，包括一系列新歌。

雖然正式休團，但兩人語氣間流露出未來仍可能再次合體的可能性。栗子幽默表示，他們都是務實的人，先各自出發賺錢，賺不到就合體，但也有可能是另外一種狀況：「如果有累積到夠多的音樂作品，我們會強勢回歸。」影片結尾，兩人仍展現默契與幽默，在說出「1、2、3」後齊喊：「大家掰掰！」為這段合作關係劃下暫時休止符。

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