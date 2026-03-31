等了6年...田馥甄生日揭喜訊「六寶有望今年順產」S.H.E合體見證

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后田馥甄昨（30日）迎來43歲生日，除了收下滿滿的粉絲祝福，更在當天宣布被她和粉絲喻為「六寶」的第六張個人專輯終於正式「著床」，她開心寫道：「很是欣喜，非常期待。」還自虧：「高齡產婦生子實屬不易。」

▲▼田馥甄開心宣佈「六寶」到來。（圖／翻攝田馥甄IG）

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田馥甄睽違6年沒發片，在發文中回顧了這段等待新作的心路歷程，坦言過程中曾遭遇困頓與挫折，「日子有時像是徒勞的折返跑，循環往復以為哪也去不了，跑著跑著累了跌倒，拍拍身上的塵土再繼續；又或者直接躺平，躺夠了又再起身繼續。」但她始終沒有放棄，也感謝身邊夥伴「如浮木般」陪她耐心漂流。

即使面對低潮，田馥甄仍維持一貫的生活哲學：「餓了就好好吃飯，累了就乖乖睡覺，不會就持續練習，灰暗就向陽前行。」她也在留言區回覆歌迷關心的專輯進度：「現已著床，如果幸運順產，今年六寶會呱呱墜地喔！」好友Ella留言「好期待」，青峰也寫：「一邊追櫻，一邊孵嬰。」粉絲也好奇兩人是否屆時會在新專輯中有合作。

▲田馥甄與Ella、Selina一起慶生。（圖／翻攝田馥甄IG）

生日當天田馥甄更曬出與S.H.E合照，透露三人相約慶生時竟不約而同戴上彼此送的飾品，她感性寫道：「這種今天要跟誰見面，就想到了曾經收到的禮物與祝福，然後悉心地妝扮，我覺得是充滿愛的行為，超級浪漫啦！」三人之間的深厚情誼讓粉絲大喊好甜。​​​​​​​​​​​​​​​​