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勾惡爆性騷讓女生墮胎！限動再發聲：愛小孩不可能　網軍側翼抹黑

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「如意Ruyii」發文指控遭名字很長的Youtuber強吻，對方甚至曾讓其他女性墮胎，網友們根據線索猜測是在影射Youtuber「勾起你心中的惡」。勾惡否認如意的指控，23日發出8點聲明正面回擊，24日晚間又在IG限動發聲，表明自己非常愛小孩，從沒讓任何女性懷孕，更不可能讓女性墮胎，質疑受到網軍側翼抹黑。

▲勾惡協助受害者提告連千毅。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

▲勾惡近日遭影射性騷擾，並與如意隔空互發聲明。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

如意日前發文指控遭名字很長的Youtuber性騷擾，在車上強吻、上下其手，對方甚至還曾讓其他女生們墮胎，引發網友猜測影射對象是勾惡。對此，勾惡23日發表8點聲明否認性騷擾，更強調從未讓女性懷孕、墮胎，如果文章敘述要影射他，請指名道姓負起法律責任並提出證據證明。

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接著，如意在IG發文強調不要模糊焦點，「是男人就敢做敢當」，似乎是在回應勾惡。勾惡24日晚間也在IG發表限動，再度強調他從沒讓任何女性懷孕，更不可能讓女性墮胎，他是一個非常愛小孩的人，「之前會員影片就預言，2026選舉前會有網軍側翼抹黑勾惡，果然現在馬上應驗，你們拿我操作夠了沒？」

勾惡的小編團隊也在臉書轉貼媒體報導，報導內容直接寫出「詐騙代操槓上勾惡」等文字，讓勾惡不滿直言遭當作素材捏造故事。隨後勾惡於IG發布第二篇限動，感嘆自己是不是老了太慈祥，整天幫助人，覺得大事化小、小事化無，所以現在連做詐騙的都敢對他潑糞抹黑。

而對於上述內容，如意方面尚無相關回應。

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