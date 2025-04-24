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「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛　合體挺阿湯哥：挑戰不可能的任務

記者蕭采薇／台北報導

「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典系列《不可能的任務：最終清算》來勢洶洶，24日攜手樂天桃猿，在台北大巨蛋打造熱血沸騰的電影主題日，樂天女孩們火力全開，以「舞蹈+競技」高難度演出，搭配電影經典主題曲，連「三本柱」之一的河智媛都驚呼：「好像真的在挑戰不可能的任務！」

▲▼ 韓援三本柱 河智媛 廉世彬 禹洙漢 《不可能的任務》主題日 合體。（圖／記者黃克翔攝）

▲「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，在《不可能的任務》主題日合體。（圖／記者黃克翔攝）

「樂天女孩」韓籍三本柱—河智媛、廉世彬、禹洙漢齊聚亮相，展現啦啦隊版的「不可能的任務」，整齊劃一的舞步和絕佳默契，象徵團隊合作與挑戰極限的精神。表演結束後，看台上更空降300個紅黑配色的小型降落傘，感受沉浸式的任務氛圍。

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提到對《不可能的任務》系列的印象，河智媛大讚阿湯哥演技精湛，且堅持不用後製和替身，令人印象深刻。廉世彬則透露從小就和爸爸一起看，直呼阿湯哥「有演技又帥氣」，並希望他保持健康。禹洙漢則對電影主題音樂情有獨鍾。

▲▼ 韓援三本柱 河智媛 廉世彬 禹洙漢 《不可能的任務》主題日 合體。（圖／記者黃克翔攝）

▲「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，在《不可能的任務》主題日合體。（圖／記者黃克翔攝）

對於這次與電影主題日的合作，河智媛興奮表示：「就像挑戰不可能的任務一樣！啦啦隊平常都以K-Pop為主，首次用電影音樂來做，對舞蹈總監非常尊敬！」禹洙漢也說和競技啦啦隊一起表演非常帥氣，希望大家能進場支持。

阿湯哥在片中親自上陣挑戰高難度特技，本集更挑戰高掛飛機，被問到是否想挑戰高空特技或動作演出，河智媛躍躍欲試，禹洙漢雖然害怕但也願意嘗試，廉世彬則笑稱自己有懼高症，但對槍戰遊戲情有獨鍾，自信表示：「對自己的槍戰演技有自信！」

▲▼ 韓援三本柱 河智媛 廉世彬 禹洙漢 《不可能的任務》主題日 合體。（圖／記者黃克翔攝）

▲「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，在《不可能的任務》主題日合體。（圖／記者黃克翔攝）

剛過生日的廉世彬，在台灣開心慶生，感性表示：「這是出生以來第一次有這麼多人幫忙慶生，很謝謝大家，比起個人，更希望大家可以保持健康、平安無事的過一整年！」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日在台上映。

 

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