雙金得主回來了！洪佩瑜驚喜宣布：下半年有喜了

▲ 洪佩瑜首次演唱客語作品。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

客家電視台最新重磅劇集《星空下的黑潮島嶼》耗資1億6千萬磅礡打造，並由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演，開播以來即引起廣大關注，隨著劇情即將進入高潮完結篇，主題曲〈無姓共名〉也正式曝光，邀來「雙金」得主洪佩瑜溫暖詮釋，這也是她首次演唱客語作品，曾被譽為「最神秘原唱」關鍵的「獻聲」，將在本週27日晚間9點播出時牽繫著《星空下的黑潮島嶼》最後大結局，到最後一刻才揭曉新歌，這也被戲迷形容為「最神秘的主題曲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 洪佩瑜下半年將推出新專輯。（圖／何樂音樂提供）



洪佩瑜過往演繹許多不同語言的歌曲，這次挑戰客語歌卻是頭一次，為此做足功課學習客語發音、演唱技巧，對文字較敏銳的她從歌詞下手：「語言真的很神奇，在可以理解的範圍裡，透過文字與不斷聆聽demo在腦海中去統整這首歌的樣貌，漸漸地也更理解這個語言背後想傳遞的訊息。」更表示：「在演唱這首歌時，我好像也是劇中的一個角色，幫戲裡所有人補充說明還沒被講完的故事。」

洪佩瑜把這首歌形容成「說書人」的角度，站在一個較遠的距離觀看這群人在這個島嶼上發生的事情，也是抱住整個故事的一股力量。她細膩嗓音詮釋打動樂迷，也觸動了自己：「客語真的很溫柔，在演唱時好像又可以更貼近戲裡面的一些情感。」錄音時透過想像讓自己重回劇中背景時代，她強調：「人與人之間的牽絆這件事情，不管在什麼時空背景下，都是最能勾動觀者的一個很重要的元素。」

隨著這兩年，洪佩瑜成為電影，電視劇集最愛使用的獨特聲音，粉絲也不停敲碗期待她的第二張專輯何時有譜？何樂音樂終於捎來令人興奮的消息：「佩瑜的二專應該會在下半年跟大家見面，也同時會公布重大的音樂計畫，希望新的音樂作品，依然可以如首張專輯一樣，帶給每個人滿滿的驚喜與感動。」

