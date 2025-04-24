ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

76歲「火雲邪神」用肚子震斷筷子！網驚歎：重現蛤蟆功

梁小龍曾演出火雲邪神一角。（圖／翻攝梁小龍抖音）

▲梁小龍曾演出火雲邪神一角。（圖／翻攝梁小龍抖音）

圖文／CTWANT

香港武打演員梁小龍現年76歲，曾跟李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，而他在1970年入行，1980年尾息影10多年，曾在周星馳的電影《功夫》中演「火雲邪神」一角。近年來他也常在社群秀身手，近日用肚子震斷筷子嚇壞網友，有人驚呼，「火雲邪神不是浪得虛名。」

梁小龍近日於小紅書發影片，他用肚子頂筷子，瞬間把筷子震斷，有網友笑說「厲害得很！」「火雲邪神不是浪得虛名」、「蛤蟆功啊」、「啊啊啊 真的是火雲邪神」、「外練筋骨皮，內練硬氣功」。但也有人說「普通人不要亂嘗試，有可能穿的是肚子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁小龍用肚子震斷筷子。（圖／翻攝小紅書）

▲梁小龍用肚子震斷筷子。（圖／翻攝小紅書）

據悉，梁小龍在1980年代在《大俠霍元甲》演霍元甲大徒弟陳真，之後他息影去大陸從商，2004年，他復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，人氣再度攀升。

此外，2018年，70歲的梁小龍傳出緋聞，他的微博出現「告白文」，上面還有他跟年輕女子的照片，稱瞞太太跟她拍戲20多天，每天膩在一起，稱養了小三多年，不久後文章就被刪除，讓人霧裡看花。

一名自稱是梁的徒弟表示，師傅的微博被盜，因為年紀大也不太會用，所以沒當一回事，不要以訛傳訛。

延伸閱讀
關鍵證人抵台為剴剴伸冤！外傭揭穿「保母姊妹奪命酷刑」轟：不是人做的事
背貴族學校原罪？康橋學生被逆向車撞挨酸　他直言：不解決問題悲劇只會再發生
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萌娃撿乾狗屎「緊握不放」　全場尖叫媽崩潰：快丟掉！

推薦閱讀

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」　Grace嚇壞跳水救命：都沒人發現！

阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」　Grace嚇壞跳水救命：都沒人發現！

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT　她真照做成果出爐

夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT　她真照做成果出爐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」　Grace嚇壞跳水救命：都沒人發現！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

梁小龍, 火雲邪神, 周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. TOP10大洗牌！2025人氣啦啦隊女神票選「最新戰況」　李雅英暫居第一
  2. 利菁生病告假主持棒！病症拖一個月無好轉　爆吃類固醇胖6公斤
  3. 樂天女神廉世彬女孩們幫慶生　球隊開門紅讓她感動萬分
  4. 季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張
  5. 「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死
  6. 泰妍震怒了！親自出手「聲援粉絲」5大訴求痛罵SM　歌迷淚喊：沒愛錯人
  7. 163braces甜獻秘密驚喜！　寫歌告白男友李浩瑋閃炸了
  8. 曾入圍金曲最佳新人！LÜCY驚喜宣告喜訊：比專輯更私密
  9. 泰妍為粉絲「槓上SM」！日本演唱會遭取消理由太扯　轉發5訴求
  10. 康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366