76歲「火雲邪神」用肚子震斷筷子！網驚歎：重現蛤蟆功

▲梁小龍曾演出火雲邪神一角。（圖／翻攝梁小龍抖音）

圖文／CTWANT

香港武打演員梁小龍現年76歲，曾跟李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，而他在1970年入行，1980年尾息影10多年，曾在周星馳的電影《功夫》中演「火雲邪神」一角。近年來他也常在社群秀身手，近日用肚子震斷筷子嚇壞網友，有人驚呼，「火雲邪神不是浪得虛名。」

梁小龍近日於小紅書發影片，他用肚子頂筷子，瞬間把筷子震斷，有網友笑說「厲害得很！」「火雲邪神不是浪得虛名」、「蛤蟆功啊」、「啊啊啊 真的是火雲邪神」、「外練筋骨皮，內練硬氣功」。但也有人說「普通人不要亂嘗試，有可能穿的是肚子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梁小龍用肚子震斷筷子。（圖／翻攝小紅書）

據悉，梁小龍在1980年代在《大俠霍元甲》演霍元甲大徒弟陳真，之後他息影去大陸從商，2004年，他復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，人氣再度攀升。

此外，2018年，70歲的梁小龍傳出緋聞，他的微博出現「告白文」，上面還有他跟年輕女子的照片，稱瞞太太跟她拍戲20多天，每天膩在一起，稱養了小三多年，不久後文章就被刪除，讓人霧裡看花。

一名自稱是梁的徒弟表示，師傅的微博被盜，因為年紀大也不太會用，所以沒當一回事，不要以訛傳訛。

延伸閱讀

▸ 關鍵證人抵台為剴剴伸冤！外傭揭穿「保母姊妹奪命酷刑」轟：不是人做的事

▸ 背貴族學校原罪？康橋學生被逆向車撞挨酸 他直言：不解決問題悲劇只會再發生

▸ 原始連結