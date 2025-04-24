永野芽郁新劇女主角戲份爆刪減！　染不倫風波…業界洩「他」取代

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁昨日（23）被爆不倫已婚男星田中圭，且被質疑劈腿韓星金武俊，3人各自透過公司否認。而她是TBS日劇《新聞主播》的女主角，電視台回應「現階段不會變更其演出」，不過24日被爆出今後戲份將會變少。

▲永野芽郁陷不倫風波，傳《新聞主播》戲份將會被刪減。（圖／翻攝自X）

據日媒《東京體育報》報導，《新聞主播》故事舞台設定在電視台，聚焦揭發被埋沒的真相，揭露黑暗、伸張正義，找來阿部寬主演，加上高人氣的永野芽郁、道枝駿佑。而女主角劇中飾演新聞節目統籌，受到男主角的影響，決心投入新聞業追求真相，然而角色設定如今卻可能對她造成「反噬效果」。

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▲永野芽郁劇中飾演投入新聞報導的電視台統籌。（圖／翻攝自X）

有製作公司相關人士透露：「儘管永野芽郁方面否認不倫，但外界難免會嘲諷『遭到文春砲轟之後，說謊的其實是永野吧？』。報導指出，電視劇目前仍在拍攝中，未來如果電視台、贊助商或觀眾反應不佳，不排除女主角戲份會逐漸減少。且如果女主角戲分遭刪減，戲裡飾演女主角後輩的道枝駿佑，戲份可能被調整，製作相關人士表示：「若永野芽郁被逐步邊緣化，道枝駿佑很可能被提拔，取代她原有的位置也不是不可能。」

▲有業界人士透露，永野芽郁未來戲份若減少，道枝駿佑可能戲份會變多。（圖／翻攝自X）

《新聞主播》是TBS黃金時段「日曜劇場」的劇集，是春季檔所有新劇中收視最高，第一集高達14.2%、第二集11.7%，在台灣多家串流平台上線，更登上台灣Netflix日榜第6名，是少數衝進台灣熱門前10名的ON檔日劇。原本劇集已經受到各界高度關注，如今又因演員風波引發討論。