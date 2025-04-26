小孟老師／4月26日星座運勢　牡羊「身兼多職」財運旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：會有貴客來訪
感情：解開彼此誤會
財運：股市多加留意
幸運色：紅磚色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：成績持續成長
感情：看淡一些事情
財運：獲得意外錢財
幸運色：淡粉色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：後退就是向前
感情：用心準備驚喜
財運：有望獲得獎金
幸運色：海藍色
貴人：魔羯
小人：獅子
【土象星座】
工作：轉換一些態度
感情：平淡才是真情
財運：花費貨比三家
幸運色：純白色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：成效持續成長
感情：化解不必爭執
財運：收益獲利滿滿
幸運色：橡木色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：要有信心應對
感情：坦然接受結果
財運：業績突然暴增
幸運色：深紫色
貴人：射手
小人：處女
【水象星座】
工作：進步在於勇氣
感情：尷尬氣氛緩解
財運：留意支出過多
幸運色：紫晶色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：要求過於嚴苛
感情：多加主動關懷
財運：正偏財運提升
幸運色：正紅色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：業界前輩指點
感情：有機會可脫單
財運：精進財金知識
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：射手
【火象星座】
工作：身兼多項職務
感情：感情順利發展
財運：有進財多行善
幸運色：湖水綠
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：過於執著細節
感情：經歷才有成長
財運：持續收入增加
幸運色：天空藍
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：工作機會增加
感情：有望出現善緣
財運：資金分配得當
幸運色：橙黃色
貴人：金牛
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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