曾之喬穿上「深V白紗禮服」解放事業線！　告白自己：我依然愛你

記者顧齊祐／綜合報導

曾之喬在2020年嫁給男星辰亦儒，並在今（2025）年2月迎來兒子，一家三口幸福美滿。即將迎來第一個母親節的她，今（21）日分享了一組穿著白紗禮服的美照，並向自己告白，祝自己母親節快樂。

▲曾之喬即將迎來第一個母親節。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



曾之喬曬出的美照中，她放下一頭黑色長髮，穿著一襲無袖白紗禮服，散發出優雅氣質。她站在綠色草地上，露出鎖骨與肩頸線條，胸前採用深V設計，大方露出事業線，畫面十分吸睛。

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▲曾之喬穿著白紗禮服，展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



曾之喬也向自己告白寫道「喬喬，我愛你。不論你是女人，是女孩，是媽媽，是女兒，是老婆，是老闆，是員工，是學生。我都好愛你。不論你是開心，是不開心，是順心，是不順利，是喜歡自己，是討厭自己，是充滿活力，是精疲力盡。我依然那麼愛你。我的心肝寶貝，母親節快樂」。

▲曾之喬告白自己。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



一系列美照曝光後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言大讚「仙女下凡，太美了」、「喬喬太美啦，簡直是仙女下凡來著」、「每個階段的妳真的都好美」、「不管是什麼身分的喬我都愛」、「懂得愛自己才懂得如何愛別」。

▲曾之喬曬出穿著白紗禮服的美照。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）