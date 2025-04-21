男團成員記者會上脫口：有男朋友！曝「繆思是資深港星」全場靜默

記者黃庠棻／台北報導

由詹仁雄創立的「踢帕娛樂」推出《原子少年》、《未來少女》、《為你唱情歌》等選秀與實境節目受到許多年輕粉絲喜愛，今（21）日舉辦「踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會」宣布旗下團體FEniX、Saturnday、F.F.O、ARKis將進軍戲劇圈。

▲踢帕娛樂舉行2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

踢帕娛樂今（21）日舉辦2025戲劇計畫啟動記者會，宣布豪砸2000萬製作兩部戲劇。《轉過頭幫你擦眼淚》由ARKis禾雁凱、鄭彫秦與F.F.O張鈞嘉以及幽靈水晶的林書蘊主演，劇情走耽美風格，4人都將有哭戲演出，被問到如何培養情緒，ARKis禾雁凱與F.F.O張鈞嘉皆表示「想身邊重要的人事物」來逼出眼淚。

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▲ARKis禾雁凱、ARKis鄭彫秦、F.F.O張鈞嘉、幽靈水晶林書蘊出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

另一部《危城兄弟》則是集結FEniX陳峻廷、曹家齊、Saturnday唐立杰、PINKFUN羅珮含、AcQUA源少年的李秉諭以及參加《原子少年》走紅的洪暐，劇情描述遊走在黑幫的故事，其中李秉諭與洪暐飾演兄弟，而洪暐又將與羅珮含有感情戲。

▲FEniX曹家齊、Saturnday唐立杰、FEniX陳峻廷、PINKFUN羅珮含、洪暐、李秉諭出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

談到黑幫偶像劇如何揣摩角色劇情，FEniX陳峻廷坦言自己從小就愛看港片，在拍攝前會重新把喜歡的警匪片再次看過一遍，更表示自己會以《跛豪》呂良偉當作參考，怎料當他講出資深港星呂良偉的名字時，一旁的唐立杰、羅珮含、李秉諭等人全都露出疑惑表情，疑似因為年紀關係有了「代溝」，讓陳峻廷露出惋惜又尷尬的笑容。

▲FEniX陳峻廷出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，詹仁雄也談到「偶像談戀愛」一事，先是笑說「要談不要跟同公司的」，接著解釋「不會不鼓勵戀愛，不管是我還是他們的爸媽要管都管不住」，但這幾個團體的成員對演藝圈都有很大熱情，強調「我只希望他們不要做出傷害粉絲的舉動」，直呼「他們很珍惜所有機會」。

隨後，詹仁雄也綜藝感爆發，直接在採訪中詢問旗下藝人「有沒有偷談戀愛」，FEniX陳峻廷因為演出BL劇《全面管控》，所以大方對著鏡頭說道「我有男朋友」並隔空喊話CP張哲偉，反應快速笑翻所有人。