小珍奶開寫真簽書會　豪放胸圍吸上百粉絲來了

記者葉文正／台北報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽）繼數位寫真《珍芯愛你》暢銷後，推出首本實體寫真《芯裡都是你》，同樣取得亮眼佳績，印刷第二版，為了答謝粉絲支持，她今（19）日舉辦寫真簽書會，現場擠進上百粉絲，還有鐵粉昨晚11點來排隊，遭保全驅趕後不死心，一大早就來守候，讓小珍奶十分感動。

▲小珍奶（王芯羽）今天性感現身。（圖／尖端出版）

小珍奶透露一直夢想著有自己的實體寫真，要好好保存收藏，這次才從數位挑戰紙本。小珍奶推陳出新也是誠意十足，她提到前一本幾乎是比基尼、泳裝系列，此次突破尺度，挑戰露點邊緣，增加內睡衣的部分，甚至拍攝泡泡浴的養眼畫面，她自己最愛身穿白色連身睡衣，躺在沙發上的一組照片，因為服裝上側邊開岔，若隱若現，還可以看到性感大腿，直逼尺度邊界。

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▲小珍奶（王芯羽）幫粉絲簽名。（圖／尖端出版）



小珍奶表示拍泡泡浴時最害羞，「其實就是全裸的狀態，就只能依賴那個造型師幫我用那個泡泡去遮一些點、重要部位，但泡泡會一直消泡」，每次攝影師見情況不對，就馬上撇頭，請造型師再補泡。談及拍攝上遇到的困難，小珍奶表示由於拍攝期間天氣寒冷，自己又得呈現像在夏天拍攝的狀態，表情控制更不易。

▲粉絲現場力挺。（圖／尖端出版）