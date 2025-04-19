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櫻坂46現蹤台北公園！　試用「復健神器」全員好嗨：沒被認出來～

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣偶像團體「櫻坂46」首度來台開唱，她們此趟參加台北CENTRAL音樂祭活動，團員派出5位代表田村保乃、山崎天（山﨑天）、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈受訪，自爆18日抵台後現蹤街頭的公園玩耍、試用老一輩愛用的「復健神器」，森田輝笑喊：「我們沒有被發現（認出）！」

▲▼日本拼盤Central 聯訪，「櫻坂46」SAKURAZAKA46，田村保乃（左起）、山崎天（山﨑天）、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈。（圖／記者李毓康攝）

▲櫻坂46成員田村保乃（左起）、山崎天（山﨑天）、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈接受台灣媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

田村保乃、山崎天（山﨑天）、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈19日接受台灣媒體聯訪，由於團員大部分都是首次來玩，守屋麗奈感謝歌迷到機場接機：「第一次在台北有演唱會，昨天在機場的時候，台北的粉絲來了很多，覺得大家很溫暖迎接我們。」她們聽說台灣有許多美食，相當期待吃到好吃食物。

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▲森田輝。（圖／記者李毓康攝）

▲森田輝透露成員有一起去公園玩。（圖／記者李毓康攝）

▲山崎天（山﨑天）。（圖／記者李毓康攝）

▲山崎天（山﨑天）還擺出試用運動器材的動作。（圖／記者李毓康攝）

森田輝透露18日抵台後，成員們一起去逛了文創小物、古著店等，買了很多戰利品，甚至去了公園玩耍，森田輝與山崎天現場示範器材，擺出左右手搖晃的動作，重現體驗「公園復健神器」的實況，逗笑在場記者，被問及有被認出來嗎？森田輝搖搖手笑答：「我們沒有被發現！」

即將推出第二張專輯《addiction》，呼應專輯名稱「癮」，藤吉夏鈴自爆對可樂中毒，「我比起吃東西更在乎喝得，雖然這有點害羞不太想講，但我一天至少會喝一次可樂，如果沒喝到，就會找其他碳酸飲料代替。」最高紀錄喝過4杯可樂。

▲藤吉夏鈴。（圖／記者李毓康攝）

▲藤吉夏鈴自爆對可樂中毒。（圖／記者李毓康攝）

山崎天則是對於地瓜球中毒，她過去曾私下訪台旅遊，「吃到地瓜球覺得超級好吃，回到日本還想念那個味道，但做不出來。那次之後就有點中毒了，我可以為了地瓜球坐飛機來到台北」，那時候跟藤吉一起分一包地瓜球，她笑喊：「早知道就不分享了！應該一人一包。」

▲櫻坂46」SAKURAZAKA46，田村保乃（左起）、山崎天（山﨑天）、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈。（圖／記者李毓康攝）

▲櫻坂46感謝眾多海外粉絲的支持。（圖／記者李毓康攝）

「櫻坂46」這次雖是以音樂祭形式來台，對於歌迷的支持，她們受寵若驚，「沒有想過在海外有這麼多的粉絲支持，平常就會一直收到海外粉絲的告白，像是寫信、脫口秀等等，粉絲都會到現場，這次可以來台北直接跟大家見面，直接感受到大家的笑容與歡樂，很感謝。」希望未來還有機會訪台。

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