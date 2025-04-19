「只坐商務艙」剛認識就攤牌！尪婚後才吐真實想法 林千又：沒退卻嗎

記者潘慧中／綜合報導

女星林千又3月和亞裔美國人Jeon登記結婚，喜獲大批粉絲的祝福。不時會分享婚姻生活的她，19日在社群網站坦言，剛認識老公的時候，「我直接跟他說我只坐商務艙」，婚後一問才知道對方當時的真實想法。

▲林千又坦言剛認識老公就老實說「我只坐商務艙」。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



林千又在Instagram限時動態透露，還沒和Jeon交往前，她就直接明瞭地說，自己只坐商務艙。直到結婚後，她好奇問當初聽到這句話「沒有覺得很退卻嗎」，結果老公表示絲毫沒有！

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▲林千又3月已登記結婚 。（圖／林千又提供）



Jeon透露他和媽媽反而覺得林千又有這樣的想法很好，證明女方很要求自身的生活品質，「妳對生活品質的定位與標準反應妳對自我價值的要求與期待。」

▲林千又和老公的價值觀相同。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



最後，林千又有感而發地反問粉絲，「你想要把自己定位是一台豐田還是法拉利？」事實上，她和Jeon不只價值觀相同，更重要的是老公理解和接受她的過去，「不會去計較與在乎，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」