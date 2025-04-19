ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本歌舞伎演員中村七之助（本名：波野隆行）昨日（18）閃電宣布結婚，對象稱是過去一直交往的普通女性。而他曾跨界演出電視劇，繼承家業成為歌舞伎演員，以絕美「女形」（男演員反串女角）扮相深獲高評價，私下則與多位女星傳戀愛緋聞，是歌舞伎界的花花公子，如今甘願死會，更被挖出妻子其實是京都王牌藝妓とし真菜（Toshimana），吸引日網朝聖美照！

▲▼中村七之助閃電宣布結婚，妻子傳出是京都王牌藝妓。（圖／翻攝自日網）

▲中村七之助閃電宣布結婚，妻子傳出是京都王牌藝妓。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，中村七之助與哥哥中村勘九郎從小就因為超萌顏值備受關注，長大後以「女形」演出風靡一票女性粉絲。而他性格開朗，曾與女星特林德爾玲奈、上白石萌音、美容師等人傳緋聞，也曾承認有位交往7年女友，但是已經分手，並對外宣稱「沒有結婚的想法」，甚至說「完全不想要妻子和孩子」，身邊的人幾乎放棄了，沒想到在朋友介紹下結識A小姐，並對女方一見鍾情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中村七之助閃電宣布結婚，妻子傳出是京都王牌藝妓。（圖／翻攝自日網）

▲中村七之助（右）與哥哥從小萌到大，繼承家業成為歌舞伎演員。（圖／翻攝自日網）

▲▼中村七之助閃電宣布結婚，妻子傳出是京都王牌藝妓。（圖／翻攝自日網）

▲中村七之助「美形」扮相風靡一票粉絲。（圖／翻攝自日網）

歌舞伎界人士透露，中村七之助是很有異性緣的人，當初根本沒想到會結婚，可見女方對他來說是非常特別的人。

而中村七之助去年（2024）曾被拍到與A小姐互動親密，並且已經發展到見家長的地步，女方被認出是有京都No.1藝伎封號的Toshimana，年齡約34至35歲，精通三味線和傳統小唄，擁有通透美肌與豐滿身材，換下和服穿緊身衣時，才襯托出其S級魔鬼身材，且擁有不少粉絲。

▲▼Toshimana擁有京都No.1藝妓封號。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

▲▼Toshimana擁有京都No.1藝妓封號。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

▲Toshimana擁有京都No.1藝妓封號。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

Toshimana原本有開設IG，如今已經全數刪除，日網仍挖出美照盛讚「如果是真菜也沒辦法，才色兼備的人除了她沒有別人了」、「真菜能幸福就太好了」、「她非常適合美人這個名詞」。知情人士表示，她目前沒有懷孕，雙方還沒有預定舉辦婚禮、婚宴。外傳她為了結婚，去年11月已經從藝妓引退，今後將學習成為梨園之妻。而擔任梨園妻子並非容易之事，但外界給予高度期待。

▲▼Toshimana擁有京都No.1藝妓封號。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

▲Toshimana刪除IG，去年引退。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

推薦閱讀

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中村七之助, とし真菜, 歌舞伎, 藝妓

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 回憶父親機車送瓦斯　蘇宗怡「無法取代的回憶」
  2. 他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞
  3. 《歌手2025》傳上Netflix全球直播！參戰名單驚見「張惠妹」爆破局
  4. 京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會
  5. 小孟老師／4月19日星座運勢　水瓶投資轉虧為盈「處女好運到」
  6. 電影狂賣15億！男主角「一人分飾三角」　托維諾湯瑪斯：但我只拿一份薪水
  7. 艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服
  8. 周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動
  9. 鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁
  10. 直擊／桃機關內捕獲野生NMIXX　幸運民眾驚呼：排免稅店的人也在看

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366