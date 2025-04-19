京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本歌舞伎演員中村七之助（本名：波野隆行）昨日（18）閃電宣布結婚，對象稱是過去一直交往的普通女性。而他曾跨界演出電視劇，繼承家業成為歌舞伎演員，以絕美「女形」（男演員反串女角）扮相深獲高評價，私下則與多位女星傳戀愛緋聞，是歌舞伎界的花花公子，如今甘願死會，更被挖出妻子其實是京都王牌藝妓とし真菜（Toshimana），吸引日網朝聖美照！

▲中村七之助閃電宣布結婚，妻子傳出是京都王牌藝妓。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，中村七之助與哥哥中村勘九郎從小就因為超萌顏值備受關注，長大後以「女形」演出風靡一票女性粉絲。而他性格開朗，曾與女星特林德爾玲奈、上白石萌音、美容師等人傳緋聞，也曾承認有位交往7年女友，但是已經分手，並對外宣稱「沒有結婚的想法」，甚至說「完全不想要妻子和孩子」，身邊的人幾乎放棄了，沒想到在朋友介紹下結識A小姐，並對女方一見鍾情。

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▲中村七之助（右）與哥哥從小萌到大，繼承家業成為歌舞伎演員。（圖／翻攝自日網）

▲中村七之助「美形」扮相風靡一票粉絲。（圖／翻攝自日網）



歌舞伎界人士透露，中村七之助是很有異性緣的人，當初根本沒想到會結婚，可見女方對他來說是非常特別的人。

而中村七之助去年（2024）曾被拍到與A小姐互動親密，並且已經發展到見家長的地步，女方被認出是有京都No.1藝伎封號的Toshimana，年齡約34至35歲，精通三味線和傳統小唄，擁有通透美肌與豐滿身材，換下和服穿緊身衣時，才襯托出其S級魔鬼身材，且擁有不少粉絲。

▲Toshimana擁有京都No.1藝妓封號。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）

Toshimana原本有開設IG，如今已經全數刪除，日網仍挖出美照盛讚「如果是真菜也沒辦法，才色兼備的人除了她沒有別人了」、「真菜能幸福就太好了」、「她非常適合美人這個名詞」。知情人士表示，她目前沒有懷孕，雙方還沒有預定舉辦婚禮、婚宴。外傳她為了結婚，去年11月已經從藝妓引退，今後將學習成為梨園之妻。而擔任梨園妻子並非容易之事，但外界給予高度期待。

▲Toshimana刪除IG，去年引退。（圖／翻攝自日網／kimonoichiba.com）