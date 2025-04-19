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劉俊謙街頭吊鋼絲：男人最痛經驗！　張榕容被嚇到「爆米花瞬間少一半」

記者蕭采薇／台北報導

金獎影帝張家輝，日前睽違10年來台，宣傳最新自導自演恐怖大片《贖夢》，偕當紅男神兼電影男主角劉俊謙為片造勢，引起一波追星熱潮。劉俊謙片中有一段在城市裡的高空飛行戲，必須吊鋼絲在空中俯瞰，讓他曖昧笑稱：「這是男人最痛的經驗啊。」

▲張家輝(右)與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

▲（右起）張家輝與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

張家輝和劉俊謙主演的最新恐怖力作《贖夢》在香港上映3週累積近4500萬元台幣票房，上週末雙帥抵達台北為《贖夢》造勢，睽違10年來台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，直呼好開心、好感動，對於這次來台收到的蔡辛強、文醫生角色抱枕印象深刻，笑稱：「到底有多少人希望他們睡個好覺，永遠『不』失眠？」

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▲張家輝(右)與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

▲金獎影帝張家輝日前睽違10年來台，宣傳最新自導自演恐怖大片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

張家輝與劉俊謙這次來台出席映後Q&A，更讓粉絲問好問滿，大方分享拍戲心路歷程及幕後祕辛，張家輝透露英文片名《Peg O’ My Heart》玄機：「這是一首很甜的情歌，在講熱戀中的兩人每次分開，都像是心裡有個鉤子勾著，不停想念對方，我故意用甜蜜的情歌配上最殘酷的畫面，想藉此傳達，或許在你心裡也有些鉤子，不一定是愉快的，也可能是不能告訴別人的祕密，畢竟每個人都有心事不想跟人分享嘛。」

▲張家輝(右)與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

▲張家輝（左）和陳法拉（右）在《贖夢》飾演夫妻。（圖／甲上娛樂提供）

劉俊謙在片中有段從高處往下俯瞰的穿梭夢境戲，必須吊鋼絲在城市高空到處飛行，他笑稱是「男人最痛經驗」，提到必須要全身僵直往前飛行，每次下墜回到地面時，感覺下半身都有一點被擠壓的感覺，讓他回想時不停大笑，說：「但沒關係啦，拍戲嘛！」

▲張家輝(右)與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉俊謙在《贖夢》中有驚人突破。（圖／甲上娛樂提供）

此外，《九龍城寨之圍城》武打明星張文傑這次與堂兄張家輝在《贖夢》中首度合作，飾演劉德華跟班的他，雖然沒和張家輝對到戲，仍是難得的合作經驗，張文傑表示：「在現場拍攝時不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，這是一次難得的合作。」

▲張家輝(右)與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

《贖夢》獲許多名人、影評推薦，張榕容表示原本以為《贖夢》是「普通級」驚悚片，結果被嚇得將爆米花扔到鄰座的李銘忠身上，她形容這部片是「披著驚悚皮的溫情巨作」，並表示：「可能會又哭又笑像個傻瓜，像我一樣。」李銘忠認為片中夢境的呈現天馬行空，但很逼真，「跟我平時（做夢）最猛的畫面很像，尤其是被鬼追和高處墜落的那幕，我也常常夢到。」《贖夢》現正熱映中。

 

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贖夢, 劉俊謙, 張家輝, 張榕容

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