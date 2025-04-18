記者張筱涵／綜合報導

韓女星河娜京（하나경）近日在婚外情損害賠償訴訟中最終敗訴，最高法院於4月15日駁回她的上訴，維持原判，她須賠償原告A某共計韓幣1500萬元（約台幣38萬元），整起官司歷時3年多終於畫下句點。

▲河娜京被告介入他人婚姻。（圖／翻攝自Instagram）



根據韓媒《OSEN》報導，此案始於2021年底，河娜京遭A某指控在釜山娛樂場所認識丈夫B男，從2022年1月開始交往，同年4月更一同前往越南旅遊後懷孕。B男原本計畫與A氏離婚後與河娜京結婚並移民越南，但A某拒絕離婚，眼見事情不順利，河娜京甚至主動聯絡A某，揭露與B男的關係與懷孕事實。

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在法院審理中，河娜京辯稱自己是在2022年4月之後才得知B男已婚身分，與A某聯絡只是為了解決懷孕與金錢問題，否認存在不當關係。然而，釜山地方法院東部分院一審仍判定她須賠償A某韓幣1500萬元（約台幣38萬元），法院認定其行為已造成原告精神傷害。

面對一審結果，河娜京表示不服並提出上訴。她當時公開表示：「大家別相信沒有證據的謠言，我活得很坦蕩，對方口出惡言卻拿不出證據，我不能再沉默。」但二審法院最終仍維持原判，駁回雙方上訴。

河娜京在敗訴後接受媒體訪問時稱，「我很冤枉，也對法院感到遺憾，我已經提交了證據，卻沒有減輕賠償金，更未能勝訴。」她亦提及自己因懷孕而接受人工流產，並將此情況寫入陳情書，表示「我還是想為那個孩子討回公道」，隨後決定向最高法院提出上訴。

然而根據《OSEN》後續報導，儘管河娜京向最高法院提出上訴，卻未於法定期限內提交上訴理由書。判決書指出，她的上訴狀中未列出任何理由，也未補交資料，因此依據《民事訴訟法》第429條及《上訴審程序特例法》第5條，由合議庭一致裁定駁回，確定最終敗訴。

對於這樣的結果，原告A某透過媒體表示：「河娜京至今都沒有表現出任何反省態度，還上訴到大法院，但最終連上訴理由書都交不出來就被駁回，現在終於告一段落，我對法院的判決感到感謝。」目前河娜京尚未對敗訴結果進行公開回應，南韓媒體也無法聯繫上她獲得進一步說明。