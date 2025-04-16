▲ 小安推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》。（圖／好感度音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

音樂鬼才小安推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》MV，歌曲表達了對社群中虛幻不實的雲端人設以及無知追捧的困惑和無奈，但生活在這個奇怪的時代，好像也只能見怪不怪，錄音過程中小安也吐露首次面臨挑戰，坦言：「反覆練了好久嘴巴還是跟不上！」而接連公布新曲讓樂迷頻頻跪求演出，竟意外釣出低調神秘的小安親回：「很抱歉要讓你失望了。」

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▲ 小安自認聲音啞，不會有現場演出。（圖／好感度音樂提供）



在這首新歌中，小安挑戰嘻哈電音，因為節奏與歌詞必須非常貼合，他分享了自己以往在寫歌和製作demo時，常常在設計唸唱時含混地唱過去，但這次錄製《就讓它奇怪吧》卻面臨了新的挑戰，首度在錄音時竟然「反覆練了好久嘴巴還是跟不上！」，而為了維持整體音樂的韻律感，卻又無法隨意降速唱，這讓他不得不硬著頭皮反覆練習，感慨自己真的太為難了。

新曲接連驚喜公布，讓苦等22年的眾多樂迷不斷留言，跪求小安現場演出，卻意外釣出小安留言道歉表示：「實在很對不起你們，這件事從《無情我抵著閣較無情个妳》就一直被問。除了聲音有點啞，我的喉嚨也一直都是乾乾卡卡的，很難控制音準。錄音可以勉強挑時間和take，但要正常唱完一首歌是沒辦法的，更不用說整場表演了。所以我也是抱著丟一首是一首的心情在做的，很抱歉讓你們失望了。」

雖然現場演出的願望近期難以實現，但小安表示看到大家的留言非常開心，他形容每次發表新曲就像與老朋友聚會，從2003年首張創作專輯《浪費愛情》到2022年憂愁宇宙ㄧ系列的歌曲，再到2025年顛覆以往搖滾風格，腦洞大開創作有著幻想宇宙色彩的《pLASTic oVERdoSE mixtape》，小安笑說：「這次以電音為主題，彙整了九首比較不正常的創作，沒有悲情，沒有愛情，沒有憂愁，我發好玩的，你們也就聽好玩的吧！」

