ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

22年未開唱內幕曝光！　小安鬆口揭「身體1隱疾」：很對不起你們

▲▼ 小安推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》。（圖／好感度音樂提供）

▲ 小安推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》。（圖／好感度音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

音樂鬼才小安推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》MV，歌曲表達了對社群中虛幻不實的雲端人設以及無知追捧的困惑和無奈，但生活在這個奇怪的時代，好像也只能見怪不怪，錄音過程中小安也吐露首次面臨挑戰，坦言：「反覆練了好久嘴巴還是跟不上！」而接連公布新曲讓樂迷頻頻跪求演出，竟意外釣出低調神秘的小安親回：「很抱歉要讓你失望了。」

▲▼ 小安自認聲音啞，不會有現場演出。（圖／好感度音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 小安自認聲音啞，不會有現場演出。（圖／好感度音樂提供）

在這首新歌中，小安挑戰嘻哈電音，因為節奏與歌詞必須非常貼合，他分享了自己以往在寫歌和製作demo時，常常在設計唸唱時含混地唱過去，但這次錄製《就讓它奇怪吧》卻面臨了新的挑戰，首度在錄音時竟然「反覆練了好久嘴巴還是跟不上！」，而為了維持整體音樂的韻律感，卻又無法隨意降速唱，這讓他不得不硬著頭皮反覆練習，感慨自己真的太為難了。

新曲接連驚喜公布，讓苦等22年的眾多樂迷不斷留言，跪求小安現場演出，卻意外釣出小安留言道歉表示：「實在很對不起你們，這件事從《無情我抵著閣較無情个妳》就一直被問。除了聲音有點啞，我的喉嚨也一直都是乾乾卡卡的，很難控制音準。錄音可以勉強挑時間和take，但要正常唱完一首歌是沒辦法的，更不用說整場表演了。所以我也是抱著丟一首是一首的心情在做的，很抱歉讓你們失望了。」

雖然現場演出的願望近期難以實現，但小安表示看到大家的留言非常開心，他形容每次發表新曲就像與老朋友聚會，從2003年首張創作專輯《浪費愛情》到2022年憂愁宇宙ㄧ系列的歌曲，再到2025年顛覆以往搖滾風格，腦洞大開創作有著幻想宇宙色彩的《pLASTic oVERdoSE mixtape》，小安笑說：「這次以電音為主題，彙整了九首比較不正常的創作，沒有悲情，沒有愛情，沒有憂愁，我發好玩的，你們也就聽好玩的吧！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

3秒魔術「把牙齒變不見」！艾薇：只有我一個歌手做到

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans對「禁獨立活動」提異議遭法院駁回！　法官：處置正當
  2. 歷經喪父、摯愛離世！　陳乃榮罕見公開「私密資料夾」
  3. 楊千霈離婚3個月「半夜突曬婚禮照」！　牽手父親告白：強大的靠山
  4. 賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好好道歉
  5. 想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返
  6. 陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲
  7. 賀軍翔捲性醜聞獲不起訴！久違露面「神隱半年沒工作」認了吃老本
  8. 信義威秀濃煙疏散觀眾！　金馬奇幻影展：取消場次將主動全額退票
  9. 快訊／信義威秀驚傳「火警警報」緊急疏散！　觀眾：影廳有濃煙
  10. 李多慧在台2年鬆口買房計劃「想待長長久久」！　爆思念父母打視訊痛哭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366