郭靜睽違4年「回到最像家的舞台」　狂練拳擊原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「純愛天后」郭靜今（16日）宣布重返華山 Legacy舞台尋找初心，於6月舉辦全新個人專場「郭靜 2025 天亮之前 演唱會」，這也是她睽違四年再次站上這個熟悉舞台，郭靜表示：「再次加入Legacy讚聲演唱會，對我來說，是一場回歸初心的旅程。期待能和許久未見的你們近距離互動，像老朋友一樣一起唱歌、談心，分享彼此生活中的點滴。」

▲郭靜將開唱（圖／寬宏提供）

這次演唱會之所以命名為「天亮之前」，不只是因為她的代表作〈下一個天亮〉，也蘊含著一份專屬於郭靜個人的內心時刻。她坦言：「可能大部分的朋友都知道我是個很『早睡』的人，常常快天亮才會開始有睡意。在眾人皆睡我獨醒的時刻，反而可以沉澱一整天的心情，也能在和自己相處的過程中，產生突如其來更多的想法，因此我最珍惜這「天亮之前」，更做為這次演唱會主題與大家一起分享。」

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提到華山Legacy，郭靜笑說那是她「最像家的舞台」。2022年她首次加入「讚聲系列演唱會」，從那裡開啟了全新階段的音樂旅程，隨後陸續登上台北國際會議中心、新莊 Zepp New Taipei、以及台北流行音樂中心等大型場館，但對她來說，Legacy不只是表演空間，更是與歌迷近距離互動的起點，「這次回到 Legacy的心情，比起興奮或緊張，更像是一種放鬆的期待。」她說道。能夠再次在這裡演唱，像是與許久未見的老朋友重逢，無需太多言語，只要一首歌、一段旋律，就能彼此理解。

郭靜這段時間也特別重視體力與情緒的調整，「我最近最常做的運動是拳擊有氧，不僅訓練心肺功能，也幫助我提升專注力與反應能力。」這樣高強度的訓練，不僅強化體能，也幫助她在練唱時更穩定發聲。她固定每週安排運動日，同時也維持每天快走的習慣，「我每天都會抽空到街上快走，順便探望街貓們，牠們的出現常常帶給我意想不到的療癒感。」演唱會門票將於18日中午12點正式開賣，購票洽寬宏售票、OK及萊爾富便利商店。