股東反咬「一毛未出」害背債！　李唯楓挨批「空手套白狼」緊急回應了

▲李唯楓因投資副業和合夥人對簿公堂。（圖／資料照，記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

李唯楓近來接受訪問時，曾提到自己在疫情期間投資副業麻辣燙，不料其中一名合夥人遲遲拿不出帳本，拿出後不僅只是流水帳，也沒有會計憑證，並指控合夥人用公司名義借了100萬，「從來沒有任何一筆管銷花在我們上面，還要我們四個人一起償還。」決定提告背信、詐欺，本月21日將出庭，怎料今（16日）P先生卻反控李唯楓根本一毛未出，甚至誇口畫大餅，導致他損失慘重；對此李唯楓也透過經紀人回應。

股東P先生則向週刊爆料，李唯楓從頭到尾只匯款40萬元，且不到半個月又轉回自己名下，簡直是「空手套白狼」，讓他直呼自己被騙了，P先生表示自己除了血本無歸，另外一名賴姓男合夥人更聲稱，為了讓麻辣燙正常營運，已墊付100萬元，要求P先生還款，對此他只能吞下，再付100萬元給賴男。

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對於指控，李唯楓透過經紀人回應：「因投資結構涉及其他共同股東，目前對於資金運作存有疑異，相關爭議已進入法律程序處理。我們尊重司法機構的裁決，並將配合相關調查。鑒於已進入司法程序，期望外界能以客觀、公正的態度看待此事。如有進一步的發展，我們將適時對外說明。」

