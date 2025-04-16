85歲黛薇夫人遭控「對女員工砸玻璃杯」！餐廳談政治爆口角被函送

記者陳芊秀／綜合報導

85歲日本資深女星黛薇夫人（本名：黛薇蘇卡諾）驚爆涉嫌在餐廳對自己公司女員工砸玻璃杯等物品，16日被警方函送檢方處理。她曾與印尼總統蘇卡諾秘密結婚，1991年回日本定居，時常登上綜藝節目炫富，直率言論時常引發網路話題。

▲85歲黛薇夫人涉嫌對女員工砸玻璃杯被警方函送。（圖／翻攝自IG）

據富士電視台《FNN新聞網》報導，黛薇夫人今年2月在東京澀谷區的一家餐廳，涉嫌向自己公司的女員工丟玻璃杯等物品，而該名女員工並未受傷。當時共有6人正在用餐，因政治活動和演藝活動的方針問題與女員工爆發口角，並將桌上的玻璃杯砸向對方。面對警視廳調查，她否認指控「沒有丟玻璃杯等物品」。

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黛薇夫人本名根本七保子，1962與印尼總統蘇卡諾結婚後，放棄了日本國籍，正式成為蘇卡諾第四任妻子，也是總統夫人，並時常陪伴丈夫出席國家活動，1965年印尼爆發軍事政變（九三〇事件），蘇卡諾被軟禁，其後前往法國尋求政治庇護，1970年丈夫病逝。她曾居住法國、美國，1991年後重返日本，繼續在政治界、演藝圈發表言論。

然而黛薇夫人過去以來也引發不少負面事件，1992年去美國滑雪，巧遇菲律賓第四任總統塞爾吉奧奧斯米納的孫女明妮，因為談話引發糾紛，曾拿起香檳砸向明妮臉部，造成對方臉部受傷縫了37針，並因此被判傷害罪被監禁60天。她2009年曾向來家門前抗議的政治團體砸花盆。

此外，黛薇夫人曾被翻出與大陸男星張哲瀚在一場婚禮上拍合照，照片2021年在陸網瘋傳，當時陸網挖出她支持日本首相參拜靖國神社的言論，發言觸碰到中國大陸的敏感神經。她當時透過訪問回應，自己並非反中人士，反而一直努力促進中日友好關係，對於遭受批評而感到相當憤怒。