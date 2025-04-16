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宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

留一口飯吃1／宥勝「強制猥褻罪」緩刑拚復出　暑假大學當講師課程特價3萬2

▲藝人宥勝積極拚復出，繼重啟YT頻道發布「重啟頻道，重新出發【宥勝去哪兒】」新影片後，本刊發現宥勝將在暑假擔任大學課程的講師，對於回歸演藝之路相當積極。（圖／報系資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

42歲藝人王宥勝（宥勝）因性騷公司女員工被判刑8個月、緩刑5年，並須支付200萬元公庫補償。涉性騷自毀愛妻人夫形象的宥勝，之後演藝工作全面停擺，他沈寂22個月後在今年4月8日重啟YT頻道，上架影片宣告將帶著老婆、孩子一起出席「世界地球日活動」，藉公益之名行復出之實引發軒然大波，面對排山倒海的反對聲浪也讓廠商隨即喊卡，13日他又表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動。不過時報周刊CTWANT發現因「強制猥褻罪」緩刑的宥勝，將在7月擔任中國文化大學推廣教育部「三立藝能學院」藝人培訓計劃講師，似乎還在想著其他方式復出。

留一口飯吃1／宥勝「強制猥褻罪」緩刑拚復出　暑假大學當講師課程特價3萬2

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▲宥勝涉性騷自毀愛妻人夫形象，演藝工作全面停擺的他沈寂22個月後在今年4月8日重啟YT頻道，宣布將藉公益之名行復出之實，隨即引發網友撻伐，活動喊卡。（圖／翻攝宥勝去哪兒YT）

據中國文化大學推廣教育部網頁表示，該課程是文化大學與三立合作推出的三立演員訓練班，讓學生們有更快的管道了解演藝圈的所需的職場技能。安排資深導演、演員、明星、演員兼講師等來賓（包含宥勝），搭配互動教學，在實務又活潑的教學環境中，密集訓練奠下演藝圈的基礎能力，進而了解更多肢體運用及語言能力，充份掌握演藝人生。此課程訓練多種職場能力讓學員一舉數得，培養三立旗下新人，成為全方位演員。

留一口飯吃1／宥勝「強制猥褻罪」緩刑拚復出　暑假大學當講師課程特價3萬2

▲文化大學與三立合作推出的三立演員訓練班，讓學生們有更快的管道了解演藝圈的所需的職場技能，講師名單則包含「偶像明星」宥勝。（圖／翻攝自「三立藝能學院」藝人培訓計畫網頁）

共45小時的課程要價3萬3千元，目前優惠為3萬2千元，上課日期自7月5日至8月24日每周六下午1點半至6點半。不過該網頁在講師的說明部分，秀出了有偶像明星宥勝分享，嚴藝文、王鏡冠、劉鉞逖、葉怡均、馮凱、李燕、謝承均及三立演員講師群等等，最後還特別標注了「三立電視保有更換老師及講師排課之權力」，此舉相當耐人尋味。

留一口飯吃1／宥勝「強制猥褻罪」緩刑拚復出　暑假大學當講師課程特價3萬2

▲「三立藝能學院」藝人培訓計畫共45小時的課程要價3萬3千元，目前優惠為3萬2千元，上課日期自7月5日至8月24日每周六下午1點半至6點半。（圖／翻攝自「三立藝能學院」藝人培訓計畫網頁）

本月8日宥勝在YT發布新影片，標題就寫著「重啟頻道，重新出發【宥勝去哪兒】」，他在影片中坦言自己做了很不好的事，所以受到司法的審判與法律制裁，對於有些人可能不想看到他的相關訊息，自己尊重也虛心接受。宥勝同時宣告即將復出，計劃帶著家人從台南搭乘帆船展開挑戰之旅，並提及這項行動是「亞果集團」所發起的活動。

不過影片Po出沒多久，亞果集團隨即發聲明切割，強調已取消活動，對違法行為「零容忍」。而宥勝的老婆慈惠，10日也在自己的社群平台上接力發文，感嘆表示：「這個世界的聲音太多，多到你很難分辨真假，我們能做的就是穩住自己的內心，照顧好那些真正在乎你與你在乎的人。」依舊力挺老公。

回顧2016年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，再以手摸胸對女助理猥褻；女助理不從抵抗，宥勝才停手。檢方分案偵辦，將宥勝依強制猥褻罪嫌起訴。宥勝先否認犯罪，後來表達願與被害人和解，但對方拒絕。

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▲宥勝涉性騷女員工，遭依違反《強制猥褻罪》判刑8月。（圖／劉耿豪攝／CTWANT提供）

一審表示，宥勝有演藝人員身分的特殊性，因此，被害人相較於其他性侵害案件的被害人須承受更高程度的社會關注度，她的心理傷害及所承受的心理壓力，並非常人所能想像。宥勝迄今都未能與被害人和解，也無任何實際填補損害之行為，參酌宥勝雖在第一次審理程序坦承犯行，不過，依據訴訟代理人所陳報的證據資料，宥勝在原先否認犯罪的情狀下，竟在法院進行審理程序交互詰問前，不當證人即被害人、另名女證人，足認他有試圖勾串證人之實。

2024年5月24日宥勝被台北地方法院依刑法「強制猥褻罪」，他雖認罪，卻未能與當事人和解，還不當與女方、證人接觸，被判有期徒刑8月、緩刑5年，並須支付200萬元予公庫；案經上訴，同年12月31日台灣高等法院宣判，法官仍維持判判8月，緩刑5年，須支付公庫200萬元，赴指定機構完成被害人處遇治療計畫，可上訴。

※《時報周刊CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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▲宥勝形象崩壞復出困難，老婆慈惠仍喊話力挺。（圖／翻攝自宥勝臉書）

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