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別買黃牛！《風之谷》王蟲海報強勢回歸　「2天限量」贈送

記者蔡琛儀／台北報導

日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》全台累積熱賣破4千萬元票房，由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造「限量版王蟲圖鑑」作為首週重磅特典轟動全台，片商甲上娛樂今宣布於本週末19、20日舉辦「王蟲歸來」全台特別場，將之前全台影城未發送完畢的海報全面回收並汰除折損後，推出限定2天的「王蟲歸來」特別場，讓之前錯過王蟲圖鑑海報的影迷有再次收藏的機會。

▲▼《風之谷》。（圖／甲上娛樂提供）

▲《風之谷》中的「王蟲」是吉卜力的經典角色之一。（圖／甲上娛樂提供）

《風之谷》這次是影展之外首度在台灣院線上映，吸引許多吉卜力迷朝聖並收藏「限量版王蟲圖鑑」海報，王蟲眼睛局部亮面處理並以刀模設計海報破損邊緣，巧思滿滿的精美設計細節吸引全民爭相裱框典藏，限量6萬張的王蟲海報印有專屬流水編號，「520」、「888」、「1314」等有象徵意義的特殊編號也吸引民眾爭相收藏。

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本週末的「王蟲歸來」特別場，全台皆有場次，凡購買兩張同場次「王蟲歸來」特別場《風之谷》電影票，即可獲得「限量版王蟲圖鑑」海報乙張，單筆限購六張電影票（限換三張海報），由於採回收並汰除折損的方式，流水編號仍為6萬張數字範圍內。

此外，片商先前接獲粉絲反應，透過網路購買王蟲圖鑑海報卻買到仿冒品，海報邊緣明顯未做刀模破損設計，且質感粗糙，就連流水編號也是假的，甲上娛樂藉此機會再次提醒民眾不要任意在網路購買，搭配購票贈送的實體海報上頭皆標示「NOT FOR SALE」（非賣品），請民眾勿信黃牛、慎防詐騙。

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