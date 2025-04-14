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83歲公公旅遊驟逝　郁方痛心發文談孝道：父母去，人生只剩歸途

記者王靖淳／綜合報導

女星郁方的公公在土耳其旅遊途中驟然離世，享壽83歲，事發突然讓她悲痛不已，老公預計今晚飛土耳其當地處理後事，而公公棺木會運回台火化，稍早她透過臉書發文，分享自己對於孝道的省思與體悟。貼文一出，讓不少人為之鼻酸。

▲▼郁方。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲郁方公公旅遊中突驟逝。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方引用弘一法師的話表示：「你若到了中年父母還健在，這便是你的福報。」強調父母不僅是撫養我們長大的恩人，更是讓我們修身養德、積福行善的對象。郁方認為，很多人總在向外尋求信仰、遠行拜佛，卻忽略「父母本是在世佛」，真正的修行與報恩其實就在家中、就在身邊。

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郁方指出，年少時雖衣食無憂，卻不懂得真正感謝父母的養育之恩，甚至隨著年齡漸長，觀念不同時常對父母產生抱怨，讓她不禁反思自己過往對父母的虧欠。她感慨表示：「父母在、人生尚有來處；父母去、人生只剩歸途。」一旦父母不在，這世界便少了唯一無條件愛我們的人，也再沒有人無怨無悔地包容我們的任性與脾氣。

▲▼郁方。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲郁方發文談孝道的省思與體悟。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方也強調，「孝順並不是一味對父母百依百順，要看是否符合道義」，真正的孝道應建立在理性與仁義之上，不能違背善良與正道。郁方引用南懷瑾先生所說：「事父母如佛一樣的人必定得福報。」表示孝道是人生根本，是每個人應該堅守的道德信念。她提醒，父母是否待你好，皆與自身福報有關，若能在艱難中依舊行孝，將是積德最深的表現。

最後，郁方呼籲大家把握當下，趁父母尚在，趁自己還有能力，多陪伴、多感謝，「宇宙中最真的孝就是『不讓父母為自己擔心』，遠去深山求神拜佛，不知大佛就在家中：財=德=孝。」她也提到，很多人以為要到深山尋佛求福，卻忘了大佛就在家中，孝順父母才是福報的根源。

【郁方臉書全文】

弘一法師說：“你若到了中年父母還健在，這便是你的福報。表面上看是我們在孝順父母，其實，是父母在給我們機會，修養我們的德行，增加我們的福報。”
古語有云：“父母本是在世佛，何須千里拜靈山。”很多時候，我們總會向往別人的生活，甚至不遠千里去拜佛許愿，卻不知真正的佛就是在自己的身邊。
當有一天，生你養你的兩個人都走了，
這世間就再也沒有任何人，真心實意的疼你、愛你了，再沒有人在意你過得好不好、開不開心、工作累不累、胖了還是瘦了。再沒有人忍你的壞脾氣、包容你的缺點，
當你回憶和父母的點點滴滴時，就會淚流滿面、心如刀割。父母在、人生尚有來處；父母去、人生只剩歸途。
《孝經》里面有句話說的好：
“天地之性，人為貴。人之行，莫大于孝。”
這句話的意思是，天地萬物中以人類最為尊貴。人生在世，孝道為先。
從小衣食無憂，雖不是嬌蠻任性，也是我行我素，從來沒有真正意義上感恩過父母的辛勤養育，隨著年齡的增長，有些觀念不同，還會常常抱怨父母，感覺自己虧欠父母的太多。
趁一切尚來得及，趁父母還在，趁我們還有力，趁上天依然眷顧，常回家孝順父母。天理昭昭，天道酬勤。心存孝忠，天必眷佑。父母是生命中最初的依靠，也是最無條件的愛。
孝順并不是一味對父母百依百順，要看是否符合道義，順道則行，逆道則止，父母子女之間也不例外。
南懷瑾先生：事父母如佛一樣的人必定得福報。
孝道是人生的根基我們一定要好好盡孝道。
父母祖宗是給我們生命的人，是我們的根。咱們人要是沒有良心不知道感恩，報恩，那就等于樹傷了根
父母對你好，你能行孝，這是本分，是你在積福;如果父母對你不好，你還能行孝，那是你在積更大的福。父母對你好，證明你的福德多。如果父母對你不好，這是老天對你更大的考驗。
父母的家庭，是根據你的先天福報來匹配的，生在不好的家庭，那是你上輩子的福報不夠，所以，應該改進積福的是我們自己。
記住一句話:諸事不順，皆因虧孝;孝順父母的人，天必佑之。
宇宙中最真的孝就是“不讓父母為自己擔心”遠去深山求神拜佛，不知大佛就在家中:財=德=孝，孝順父母就是最大的福報來源

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