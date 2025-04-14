《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

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《我的祕密花園》李厚豪變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

捲土重來1／年收上億科技CEO重返演藝圈　《我的祕密花園》男星淡出11年合作劉冠廷

▲多年不見的李厚豪在新莊地藏庵拍攝《黑判官》前導片。（圖／本刊攝影組、李厚豪Threads）

圖文／CTWANT

劉冠廷去年接下金馬主持後暫無新作品上映，把重心放在家中育兒專心當奶爸，日前時報周刊CTWANT就直擊劉冠廷現身在新莊地藏庵拍攝新戲《黑判官》，只不過當天雨勢過大戲份不多，大多在躲雨。不過令人驚喜的是，現場竟出現了曾演出《我的祕密花園》的男星李厚豪，早已轉行當科技公司CEO超過10年的他， 即便年收入破千萬，還是難忘演藝工作，據悉他不僅在《黑判官》中演出，同時也參與劇組投資。

捲土重來1／年收上億科技CEO重返演藝圈　《我的祕密花園》男星淡出11年合作劉冠廷

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▲大雨之中工作人員替李厚豪補妝整理衣物準備開拍。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

4月9日晚間9點多，曾演出《我的祕密花園》和《流氓教授》等作品的李厚豪，現身在新北市新莊區的新莊地藏庵，現場出動大型吊車協助拍攝動作戲。晚間10點多李厚豪與一名男演員拍攝對打戲，導演一聲令下，演員藉由鋼絲的幫助飛身而起。但當天雨勢頗大，也讓動作戲難度增添許多。接近11點時，該戲另一名演員劉冠廷也在現場，身穿白色西裝外套的劉冠廷拍攝的內容相對單純，沒有刺激的場面，且因雨勢關係，大多在室內等待居多，戲份並不多。

捲土重來1／年收上億科技CEO重返演藝圈　《我的祕密花園》男星淡出11年合作劉冠廷

▲劉冠廷身穿白西裝拍攝。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

捲土重來1／年收上億科技CEO重返演藝圈　《我的祕密花園》男星淡出11年合作劉冠廷

▲撐著傘躲雨的劉冠廷不時探頭查看雨勢有沒有變小。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

據了解，《黑判官》目前仍在拍攝前導片階段，但一點都不馬虎，找來二度獲金馬、7度獲香港金像獎動作指導的香港大師級動作指導董瑋參與指導，卡司除了金馬男配劉冠廷，金馬影后陳淑芳也在卡司行列之中。

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▲李厚豪過去在《我的祕密花園》一劇中以「何志明」一角（左圖左二）走紅。（圖／翻攝自豆瓣、YT）

李厚豪演過《阿扁與阿珍》、《比賽開始》、《流氓教授》等劇、2003年因演出《我的祕密花園》一炮而紅，當時的他雖有名氣，但收入微薄，還一度因經紀人私吞百萬酬勞鬧上法院。11年前他感受到藝人工作的不穩定，心灰意冷淡出演藝圈，之後意外接觸科技產業變身CEO，以VR、AI投影技術站穩腳步，還在越南投資擁有5萬坪廠房，年收入上億，是以前的120倍。如今43歲的他重返演藝圈拍戲，不僅再次過足戲癮，也以科技公司「沙漠魚」的名義投資劇組，表現令人期待。

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